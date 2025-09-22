szeptember 22., hétfő

Trükkök alváshoz

1 órája

Éjjel forgolódsz, nappal zombi vagy? - Íme az alvászavar sokkoló okai

Egyre több magyar ébred reggel fáradtan, mintha egész éjjel nem is pihent volna. A jelenség hátterében gyakran alvászavar áll, amelyet a kék fény, a telefonhasználat vagy a stressz is felerősíthet. De vajon tényleg ennyire hétköznapi dolgok lopják el az álmunkat?

Kemma.hu

Képzeld el, hogy hajnal kettőkor a plafont bámulod, miközben a fejedben zakatol az egész nap. Ismerős? Nem vagy egyedül: az alvászavar ma már minden második ember érintett, és sokszor nem is sejted, mi áll a háttérben. Nem véletlen, hogy a Kemma.hu-n is szó esett arról, mennyit segíthetnek az apró trükkök - de ha te a telefonoddal alszol, kezdhetnéd rögtön ott, hogy kikapcsolod!

alvászavar éjszakai forgolódás
Az alvászavar miatt sokan hajnalig csak forgolódnak az ágyban
Forrás: illusztáció / pexels.hu

Alvászavar - amikor nem jön az álom a szemedre

Mi állhat a háttérben?

Kék fény csapdája
Telefon, tablet, laptop, tévé - mindegy, melyiket használod, a kijelzők fénye megtéveszti az agyadat. A melatonin, vagyis az „alváshormon” egyszerűen nem termelődik megfelelően, így az elalvás késik, az alvás minősége pedig romlik.

Telefon a párna alatt
Nemcsak a fény a probléma. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a mobil sugárzása hosszú távon egészségügyi kockázatot is hordozhat. Ha éjjel is a készüléket szorongatod, az agyad nem tud pihenni.

Stressz, szorongás, túlpörgés
Az állandó feszültség miatt az idegrendszer nem kapcsol át nyugalmi üzemmódba. A zakatoló gondolatok sokaknál erősebbek, mint bármelyik kávé.

Rossz szokások
Esti kávé, energiaital, nehéz vacsora - garantált recept a forgolódásra. Ráadásul az alkohol sem segít: bár elsőre álmosít, később felébreszt és széttöri az alvásciklust.

Egészségügyi gondok
Légzési problémák, hormonális változások, vagy akár bizonyos betegségek is okozhatják az alvászavar kialakulását.

A statisztika sokkoló

Egyes kutatások szerint Magyarországon szinte minden második ember szenved valamilyen alvászavartól. Vagyis lehet, hogy a szomszédod, a kollégád és te magad is ugyanabban a „csendháborításban” szenvedsz - csak belülről, az agyadban.

Kamaszok és az álmatlan éjszakák

Nem csak a felnőttek érintettek: a kamaszok biológiai órája teljesen másként működik. A cirkadián ritmusuk eltolódik, ezért sok tini csak éjfél körül tud elaludni, miközben reggel 7-kor már iskolában kell lenniük. A szakértők szerint a tinédzsereknek napi 8–10 óra alvásra lenne szükségük, de a valóságban jóval kevesebbet alszanak. A késő estig tartó képernyőhasználat, a sok házi feladat és a korai kezdés együtt garantálja a kialvatlanságot. Ez nemcsak fáradtságot okoz: romolhat a koncentráció, gyengülhet az immunrendszer, és megnő a hangulatingadozás kockázata is. Nem véletlen, hogy egyre több szülő és tanár emeli fel a hangját az iskolaidőpontok változtatásáért.

 

Tippek, hogy ne legyél zombi másnap reggel:

  • Dobj el minden képernyőt! - Legalább egy órával lefekvés előtt. A TikTok várhat.
  • Találj ki egy esti rituálét! - Tea, könyv vagy relax zenék - bármi, ami jelez az agyadnak: itt a pihenőidő.
  • Szellőztess, mintha muszáj lenne! - A hűvös levegő olyan, mint egy ingyen altató.
  • Ne edd túl magad lefekvés előtt! - Kávé, energiaital és nehéz vacsi = garantált forgolódás.
  • Mozogj napközben! - Ha leadod a feszültséget, éjjel könnyebben jön az álom.

Álmatlan éjszakák vége?

Az alvászavar nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is. Ha nem lépsz időben, előbb-utóbb nemcsak a reggeleid lesznek gyötrelmesek, hanem az egészséged is rámehet. Szóval a kérdés: ma este is a mobilod világítja be a hálót, vagy végre kipróbálsz pár trükköt, hogy tényleg pihentető legyen az alvásod?

 

