Az alvászavar kezelése évekkel hosszabbíthatja meg életed

Az alváskutatás ma már a tudományos vizsgálatok egyik önálló területe, ez egy viszonylag fiatal tudományág, az elmúlt években mégis számos eredményt értek el, amelyek megmutatják, hogyan segíthetjük elő a minőségi, pihentető alvást. A Magyar Alvás Szövetség elnöke, Németh György részletesen beszámolt arról, mi szükséges ahhoz, hogy az alvászavar kezelése sikeres legyen.

Az alvászavar kezelése az otthoni rutinnal kezdődik!

Fotó: Roman Samborskyi / Forrás: Shutterstock

Az egészséges élet háromszöge

A szakemberek szerint a hosszú távú egészség három tényezőn múlik:

Megfelelő táplálkozás

Rendszeres testmozgás

Pihentető alvás

Ez az „egészséges élet háromszöge”, amelyben mindhárom elem elengedhetetlen, és egyik sem pótolhatja a másikat. Ha az alvás hiányzik, hiába a mozgás és a diéta, a szervezet nem tud regenerálódni.

Alvászavar kezelése: miért létfontosságú?

Az inszomnia, és az alvászavar kezelése nem csupán kényelmi kérdés. Ha a problémát nem vesszük komolyan, az hosszú távon kihat az egészségre, növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió, valamint az elhízás kockázatát. Az időben felismert és kezelt alvászavar viszont helyreállítja a szervezet regenerációs folyamatait, és jelentősen javítja az életminőséget.

A minőségi pihenéshez több tényező is hozzájárul. Németh G. György, kiemelte, hogy fontos a megfelelő alvási környezet kialakítása, a stressz csökkentése és a tudatos napirend.

Az ember maga felelős azért, hogy biztosítsa a számára megfelelő alvást.

A rossz alvás okai

Úgynevezett mikro-ébredéseket okozhat a legkisebb éjszakai nesz, fény, forgolódás, és a mindennapok stresszes gondolatai. A rendszertelen napirenddel, alkohol vagy koffein fogyasztásával, nehéz vacsorával, és az esti képernyő használattal mind magunk ellenségeivé válunk.

Mik a jó alvás feltételei?

Annak érdekében, hogy nyugodtan aludjunk, és kipihenten ébredjünk, rutint kell kiépítenünk, és biztosítanunk kell a megfelelő körülményeket.

Megfelelő környezet: sötétítő függöny, jó matrac, párna, friss levegő és megfelelő hőmérséklet. Ezek teszik lehetővé, hogy lefekvés után ellazuljunk, kényelmesen átváltsunk az alvási fázisba.

sötétítő függöny, jó matrac, párna, friss levegő és megfelelő hőmérséklet. Ezek teszik lehetővé, hogy lefekvés után ellazuljunk, kényelmesen átváltsunk az alvási fázisba. Rendszeresség: lefekvés és felkelés mindig ugyanabban az időben, hétvégén is. Ez segíti a belső biológiai órát. A rendszer felépüléséhez nagyjából egy hét szükséges, felborulásához viszont egy alkalom is elég lehet.

lefekvés és felkelés mindig ugyanabban az időben, hétvégén is. Ez segíti a belső biológiai órát. A rendszer felépüléséhez nagyjából egy hét szükséges, felborulásához viszont egy alkalom is elég lehet. Stresszkezelés: relaxációs technikák, mély légzés, meditáció, nyugtató illóolajok vagy halk zene segíthetnek elalvás előtt. Mindenki életében más-más problémák okoznak idegeskedés, ezeket a gondolatokat ne engedjük hálószobánkba.

relaxációs technikák, mély légzés, meditáció, nyugtató illóolajok vagy halk zene segíthetnek elalvás előtt. Mindenki életében más-más problémák okoznak idegeskedés, ezeket a gondolatokat ne engedjük hálószobánkba. Koffein és alkohol kerülése: különösen az esti órákban, mert stimulálják az idegrendszert, ezzel rontva az alvás minőségét.

különösen az esti órákban, mert stimulálják az idegrendszert, ezzel rontva az alvás minőségét. Rendszeres mozgás: javítja az alvás minőségét, de intenzív edzést ne végezzünk közvetlenül lefekvés előtt.

javítja az alvás minőségét, de intenzív edzést ne végezzünk közvetlenül lefekvés előtt. Könnyű vacsora: kerüljük a nehéz, zsíros ételeket lefekvés előtt. Vacsorára visszafogott, könnyen emészthető ételeket fogyasszunk, ezzel kímélve emésztőrendszerünk, és biztosítva a nyugodt éjszakát.

kerüljük a nehéz, zsíros ételeket lefekvés előtt. Vacsorára visszafogott, fogyasszunk, ezzel kímélve emésztőrendszerünk, és biztosítva a nyugodt éjszakát. Képernyőidő csökkentése: az okos-eszközök használata az egyik legnagyobb veszélyforrás az alvásra. A mesterséges fény becsapja agyunk, a gyors dopamin adagok pedig órákra tönkretehetik pihenésünk minőségét. Ez kimagasló mértékben érinti a fiatalabb korosztályokat.

Aki éjszakai műszakban dolgozik, gondoskodjon róla, hogy nappali pihenése zavartalan legyen, és teljes sötétségben történjen.