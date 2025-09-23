Megvan az alvászavar ellenszere: ebből a 3 gyakorlatból kettőhöz pénz sem kell

Az alvás mindig is az egészség alapja volt, de az utóbbi években soha nem látott mértékben romlott a minősége. A túlterhelt hétköznapok, a bizonytalan gazdasági helyzet és a folyamatos online jelenlét miatt a lakosság egyre nagyobb része szenved alvási problémáktól. A jelenség legaggasztóbb formája az alvászavar, ami mára tömegeket érint.

Egyre többen szenvednek alvászavarban, minek okozója gyakran a stressz.

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Alvászavar: Stressz és szorongás az éjszakában

Az inszomnia lehet rövid távú (például stresszes időszakban), de előfordulhat krónikus formában is, amikor a panaszok legalább három hónapig, heti három vagy több alkalommal fennállnak. Az alvási szorongás azt jelenti, hogy az emberek túlzottan aggódnak amiatt, vajon tudnak-e majd pihentetően aludni. Ez a félelem azonban önmagát erősíti: minél jobban akar valaki elaludni, annál nehezebben sikerül. A szakemberek szerint a modern életstílus, a közösségi média, a munkahelyi bizonytalanság és a gazdasági nyomás, különösen éjszakai műszakban dolgozók és a fiatalabb generációknál okoz gondot.

A Sleep Medicine Reviews friss adatai szerint a Z generáció közel 40 százaléka hetente többször tapasztal alvással kapcsolatos szorongást. Ez jóval magasabb arány, mint az előző években, és azt mutatja, hogy a probléma rohamosan terjed.

A digitális eszközök kétélű fegyverei

Az alvászavar okait szaporítják elektromos eszközeink is. Az okos-órák és alváskövető alkalmazások eredetileg a jobb pihenést segítenék, ám sokaknál éppen az ellenkező hatást váltják ki. Az „ortoszomnia” néven ismert jelenség során az emberek megszállottan figyelik alvásadataikat, ami fokozza a szorongást és rontja az alvás minőségét. A Journal of Clinical Sleep Medicine tanulmánya szerint ez a jelenség ma már világszerte egyre gyakoribb.

Mit javasolnak a szakértők?

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a stressz és az alvászavar ördögi kört alkot, amelyet tudatos gyakorlatokkal lehet megszakítani. A leggyakrabban alkalmazott módszerek közé tartozik:

a kognitív viselkedésterápia (CBT-I), amely segít az álmatlanság kezelésében,

a digitális méregtelenítés, vagyis a lefekvés előtti képernyőhasználat csökkentése,

relaxációs technikák, például légzőgyakorlatok, meditáció, illetve mesterséges intelligencia által támogatott nyugtató alkalmazások.

Kutatások is alátámasztják

A Magyar Alvás Szövetség szerint az alvási szorongás hazánkban is egyre elterjedtebb, és már népegészségügyi problémának tekinthető. A nemzetközi adatok szintén azt mutatják, hogy a jelenség drasztikusan nő. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia hangsúlyozza: a pihenés hiánya hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kiégés kockázatát.