szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alvás zavar

1 órája

Megvan az alvászavar ellenszere: ebből a 3 gyakorlatból kettőhöz pénz sem kell

Címkék#Magyar Alvás Szövetség#stressz#alvás#inszomnia#alvászavar

Az állandó stressz és digitális túlterhelés miatt egyre többen küzdenek álmatlan éjszakákkal. A szorongás okozta alvászavar 2025-re világméretű problémává vált, a szakértők pedig figyelmeztetnek: a nyugodt pihenés hiánya hosszú távon súlyos következményekkel járhat.

Veszprémi Dániel

Az alvás mindig is az egészség alapja volt, de az utóbbi években soha nem látott mértékben romlott a minősége. A túlterhelt hétköznapok, a bizonytalan gazdasági helyzet és a folyamatos online jelenlét miatt a lakosság egyre nagyobb része szenved alvási problémáktól. A jelenség legaggasztóbb formája az alvászavar, ami mára tömegeket érint.

Depressed,Woman,Sitting,On,The,Bed,At,Night,,She,Is, stressz, alvás, alvászavar, insomnia, inszomnia, éjszakás, álmatlan
Egyre többen szenvednek alvászavarban, minek okozója gyakran a stressz.
Fotó: Stock-Asso / Forrás:  Shutterstock

Alvászavar: Stressz és szorongás az éjszakában 

Az inszomnia lehet rövid távú (például stresszes időszakban), de előfordulhat krónikus formában is, amikor a panaszok legalább három hónapig, heti három vagy több alkalommal fennállnak. Az alvási szorongás azt jelenti, hogy az emberek túlzottan aggódnak amiatt, vajon tudnak-e majd pihentetően aludni. Ez a félelem azonban önmagát erősíti: minél jobban akar valaki elaludni, annál nehezebben sikerül. A szakemberek szerint a modern életstílus, a közösségi média, a munkahelyi bizonytalanság és a gazdasági nyomás, különösen éjszakai műszakban dolgozók és a fiatalabb generációknál okoz gondot.

A Sleep Medicine Reviews friss adatai szerint a Z generáció közel 40 százaléka hetente többször tapasztal alvással kapcsolatos szorongást. Ez jóval magasabb arány, mint az előző években, és azt mutatja, hogy a probléma rohamosan terjed.

A digitális eszközök kétélű fegyverei

Az alvászavar okait szaporítják elektromos eszközeink is. Az okos-órák és alváskövető alkalmazások eredetileg a jobb pihenést segítenék, ám sokaknál éppen az ellenkező hatást váltják ki. Az „ortoszomnia” néven ismert jelenség során az emberek megszállottan figyelik alvásadataikat, ami fokozza a szorongást és rontja az alvás minőségét. A Journal of Clinical Sleep Medicine tanulmánya szerint ez a jelenség ma már világszerte egyre gyakoribb.

Mit javasolnak a szakértők?

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a stressz és az alvászavar ördögi kört alkot, amelyet tudatos gyakorlatokkal lehet megszakítani. A leggyakrabban alkalmazott módszerek közé tartozik:

  • a kognitív viselkedésterápia (CBT-I), amely segít az álmatlanság kezelésében,
  • a digitális méregtelenítés, vagyis a lefekvés előtti képernyőhasználat csökkentése,
  • relaxációs technikák, például légzőgyakorlatok, meditáció, illetve mesterséges intelligencia által támogatott nyugtató alkalmazások.

Kutatások is alátámasztják

A Magyar Alvás Szövetség szerint az alvási szorongás hazánkban is egyre elterjedtebb, és már népegészségügyi problémának tekinthető. A nemzetközi adatok szintén azt mutatják, hogy a jelenség drasztikusan nő. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia hangsúlyozza: a pihenés hiánya hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kiégés kockázatát.

A nyugodt alvás értéke

Az alvási szorongás terjedése jól mutatja, hogy a modern világ tempója komoly árat követel. Bár a technológia és a stressz forrásai gyakran fokozzák a problémát, tudatos életmóddal és szakértői támogatással visszanyerhető a pihentető alvás. A kutatások és a szakmai szervezetek egyértelmű üzenete: a regeneráló éjszakai pihenés nem luxus, hanem az egészség egyik alapfeltétele.

A szorongásos alvászavar kezelése nagy nehézséget okozhat. Az inszomnia jelentése orvosánál, egy fontos lépés lehet a gyógyulás irányába. Korábbi cikkeinkben, hírportálunk is szolgálhat pár tanáccsal: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu