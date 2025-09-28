szeptember 28., vasárnap

Párkapcsolat

1 órája

Ezért dönt egyre több pár az "alvásválás" mellett

Sokan gondolják, hogy a külön alvás a kapcsolat végét jelenti. Az alvásválás azonban nem feltétlenül intimitás hiányról szól, hiszen az alvászavar kezelése miatt egyre több pár választja a külön hálószobát.

Veszprémi Dániel

Az alvásválás kifejezés az elmúlt években terjedt el, és a párok tudatos döntését jelenti arról, hogy külön hálóban alszanak. Bár a közvélekedés gyakran negatívan tekint rá, valójában sok esetben javítja a pihenés minőségét, és így a kapcsolat harmóniáját is. A Magyar Alvás Szövetsége elnöke, G. Németh György beszámolt a részletekről.

Sleeping,Couple.,Male,And,Female,Bare,Feet,Under,Duvet,Lying, alvás, alvásválás, alvászavar, magyar alvás szövetség
Az alvásválás nem a kapcsolat végét jelenti.
Fotó: Olga Danylenko / Forrás:  Shutterstock

Az alvásválás jelentése

G. Németh György elárulta: az alvásválás lényege, hogy a párok külön szobában pihennek, így nem zavarják egymás alvását. Ez a döntés nem a kapcsolat gyengülését jelzi, sokkal inkább a tudatos egészségmegőrzés és a jobb életminőség érdekében születik. Külföldön egyre több pár dönt így, főként az idősebb korosztályból.

Miért választják egyre többen?

  • Eltérő alvási ritmus vagy kronotípus (korán kelő vs. éjjeli bagoly).
  • Horkolás, alvási apnoé vagy más egészségügyi probléma.
  • Forgolódás, nyugtalan láb szindróma, gyakori éjjeli felébredés.
  • Zaj, fényigény és komfort különbségek.

Előnyök és buktatók

A külön alvás legnagyobb előnye a pihentetőbb éjszaka. A kipihentebb párok napközben kevésbé ingerlékenyek, jobban teljesítenek a munkában, és kapcsolatukban is türelmesebbek egymással.

Hátránya lehet viszont az intimitás csökkenése, ha a felek nem figyelnek a közelség fenntartására. Sokaknál társadalmi előítéleteket is kivált, hiszen a környezet gyakran összekapcsolja a külön alvást a kapcsolat válságával.

Az alvászavar kezelése a középpontban

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az alvászavar kezelése kulcsfontosságú. Ha a párok pihenését például horkolás vagy más alvási probléma zavarja, annak orvosi kivizsgálása és kezelése ugyanolyan fontos, mint a megfelelő környezet kialakítása. Az alvásválás tehát nem végső megoldás, hanem sok esetben átmeneti vagy kiegészítő lehetőség a minőségi alvásért.

Tudatos döntés a nyugodt éjszakákért

Az alvásválás nem feltétlenül gyengíti a kapcsolatot, sőt, ha közös döntésként születik, erősítheti is azt. A kipihent felek kiegyensúlyozottabbak, jobb a teljesítményük, és több energiájuk marad a közös élményekre. A pihentető alvás tehát nem luxus, hanem a harmonikus párkapcsolat egyik alapja.

 

