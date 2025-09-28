Ezért dönt egyre több pár az "alvásválás" mellett

Az alvásválás kifejezés az elmúlt években terjedt el, és a párok tudatos döntését jelenti arról, hogy külön hálóban alszanak. Bár a közvélekedés gyakran negatívan tekint rá, valójában sok esetben javítja a pihenés minőségét, és így a kapcsolat harmóniáját is. A Magyar Alvás Szövetsége elnöke, G. Németh György beszámolt a részletekről.

Az alvásválás nem a kapcsolat végét jelenti.

Fotó: Olga Danylenko / Forrás: Shutterstock

Az alvásválás jelentése

G. Németh György elárulta: az alvásválás lényege, hogy a párok külön szobában pihennek, így nem zavarják egymás alvását. Ez a döntés nem a kapcsolat gyengülését jelzi, sokkal inkább a tudatos egészségmegőrzés és a jobb életminőség érdekében születik. Külföldön egyre több pár dönt így, főként az idősebb korosztályból.

Miért választják egyre többen?

Eltérő alvási ritmus vagy kronotípus (korán kelő vs. éjjeli bagoly).

Horkolás, alvási apnoé vagy más egészségügyi probléma.

vagy más egészségügyi probléma. Forgolódás, nyugtalan láb szindróma, gyakori éjjeli felébredés.

Zaj, fényigény és komfort különbségek.

Előnyök és buktatók

A külön alvás legnagyobb előnye a pihentetőbb éjszaka. A kipihentebb párok napközben kevésbé ingerlékenyek, jobban teljesítenek a munkában, és kapcsolatukban is türelmesebbek egymással.

Hátránya lehet viszont az intimitás csökkenése, ha a felek nem figyelnek a közelség fenntartására. Sokaknál társadalmi előítéleteket is kivált, hiszen a környezet gyakran összekapcsolja a külön alvást a kapcsolat válságával.

Az alvászavar kezelése a középpontban

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az alvászavar kezelése kulcsfontosságú. Ha a párok pihenését például horkolás vagy más alvási probléma zavarja, annak orvosi kivizsgálása és kezelése ugyanolyan fontos, mint a megfelelő környezet kialakítása. Az alvásválás tehát nem végső megoldás, hanem sok esetben átmeneti vagy kiegészítő lehetőség a minőségi alvásért.

Tudatos döntés a nyugodt éjszakákért

Az alvásválás nem feltétlenül gyengíti a kapcsolatot, sőt, ha közös döntésként születik, erősítheti is azt. A kipihent felek kiegyensúlyozottabbak, jobb a teljesítményük, és több energiájuk marad a közös élményekre. A pihentető alvás tehát nem luxus, hanem a harmonikus párkapcsolat egyik alapja.