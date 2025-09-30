Jön Tata legbolondosabb hajótúrája - Trabant, ugrálóvár és óriás kacsa is vízre szállt már

Idén 28. alkalommal érkezik Tatára a flúgos (vízi) futam, ekkor az Által-ér megtelik különböző bohókás, extrém, különleges vízi járművel. Itt a Mikoviny Sámuel emlékére szervezett Által-ér Vízitúra.

Által-ér Vízitúra: extrém futam Tata és Dunaalmás között

Forrás: 24 Óra

Flúgos futamon hajóznak az Által-ér Vízitúra résztvevői

A flúgos futam hagyományosan Tatán, a Berta-malomtól indul, itt eresztik vízre a résztvevőket október 4-én szombaton reggel 9 órakor. Először a hagyományos hajók indulnak le az Által-éren, hogy Szomód Ferencmajoron keresztül Dunaalmásig evezzenek.

Az út 13 kilométer hosszú és kellően kalandos ahhoz, hogy senki se ússza meg szárazon. A futam a dunaalmási nagy zsiliphez érkezik majd, itt önköltséges büfé üzemel majd. Ide várják az ötletes, különleges, extrém épített hajókat és hajósokat.

Az elmúlt években nem volt hiány ötletekből. 2018-ban egy Trabant is "leúszott" az Által -éren.