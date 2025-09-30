szeptember 30., kedd

Emléktúra

1 órája

Jön Tata legbolondosabb hajótúrája - Trabant, ugrálóvár és óriás kacsa is vízre szállt már

Tatától Dunaalmásig minden évben ellepik a különböző extrém vízi járművek az Által-ért. Óriási fotóválogatást hoztunk nektek az eddigi évek bolondos hajóiról és hajósairól. Idén is jön Tata legőrültebb vízi eseménye, az Által-ér Vízitúra.

Kemma.hu

Idén 28. alkalommal érkezik Tatára a flúgos (vízi) futam, ekkor az Által-ér megtelik különböző bohókás, extrém, különleges vízi járművel. Itt a Mikoviny Sámuel emlékére szervezett Által-ér Vízitúra.

Óriási fotóválogatást hoztunk nektek az eddigi évek bolondos hajóiról és hajósairól. Idén is jön Tata legőrültebb vízi eseménye, az Által-ér Vízitúra.
Által-ér Vízitúra: extrém futam Tata és Dunaalmás között
Forrás: 24 Óra

Flúgos futamon hajóznak az Által-ér Vízitúra résztvevői

A flúgos futam hagyományosan Tatán, a Berta-malomtól indul, itt eresztik vízre a résztvevőket október 4-én szombaton reggel 9 órakor. Először a hagyományos hajók indulnak le az Által-éren, hogy Szomód Ferencmajoron keresztül Dunaalmásig evezzenek.

Az út 13 kilométer hosszú és kellően kalandos ahhoz, hogy senki se ússza meg szárazon. A futam a dunaalmási nagy zsiliphez érkezik majd, itt önköltséges büfé üzemel majd. Ide várják az ötletes, különleges, extrém épített hajókat és hajósokat.

Az elmúlt években nem volt hiány ötletekből. 2018-ban egy Trabant is "leúszott" az Által -éren. 

A tavalyi futamon volt minden: lovaskocsi, felfújható vízi motor, és még a Mikulás is vízre pattant.

GALÉRIA: Ezek voltak az előző évek legjobb hajói a Által-ér Vízitúrán

Vadvízi evezés élményét adja a futam

A szervezők figyelmeztetése szerint az útvonal néhol borulásveszélyes lehet. Potenciális veszélyhelyek:

  • Vasúti híd és az 1-es út alatti betonozott szakaszok,
  • Barcza duzzasztó,
  • Kőfaragó telep,
    Felhívták a figyelmet, hogy több helyen hidak és vízvezetékek ívelnek a folyó felett. További információk a szervező Zöld Sziget Kör honlapján található. Az Által-ér Vízitúrára jelentkezési lapja is náluk található.

Bolondos hajók a vizek városaiban

Nem Tata az egyetlen, amely bolondos vízitúrát szervez minden évben. Esztergomban tavasszal indulnak útnak az ötletes hajók a Kis-Dunán. A Lampionos Hajós Felvonuláson tavaly például a város szimbólumává vált Pumukli is leúszott a folyószakaszon.

 

 

 

