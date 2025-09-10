szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játékos sütés!

2 órája

Őszi fűszeres almás pite – online puzzle és recept egyben!

Címkék#pite puzzle#fahéj#liszt#játék#sütemény#recept

Az őszi hangulat egyik legkedvesebb süteménye az almás pite. Most nemcsak a konyhában élheted át a fahéjjal és almával teli varázst, hanem egy online puzzle játékban is! Rakd ki a finom desszertet idéző képet, majd készítsd el saját sütidet a receptünk segítségével – így lesz teljes az élmény.

Varga Panna

Az Almás pite ihlette  online puzzle nemcsak szórakoztat, hanem kikapcsol is: minden egyes darab a helyére illeszkedve idézi meg az őszi hangulatot.  Ez a játék nemcsak a türelmet és koncentrációt fejleszti, hanem kedvet is hoz ahhoz, hogy a képernyőről a konyhába vándorolj, és megsüsd a valódi  pitét.

Almás pite
Almás pite készítés

Az almás pite története

Az almás pite már a középkori Angliában is népszerű volt, a 14. században írt szakácskönyvekben is szerepel. Az évszázadok alatt számtalan változata született, a holland morzsás verziótól az amerikai rácsos tetejű klasszikusig. Egy azonban közös mindegyikben: az alma és a fahéj tökéletes párosa, amely az őszi otthon melegét idézi.

Klasszikus almás pite recept

Hozzávalók:

  • 2 adag pitetészta (házi vagy bolti)
  • 6–8 közepes alma (pl. Granny Smith és Golden Delicious keverve)
  • ½ csésze kristálycukor
  • ½ csésze barna cukor
  • 2 evőkanál liszt
  • 1 teáskanál fahéj
  • ⅛ teáskanál szerecsendió
  • 1 evőkanál citromlé és fél citrom reszelt héja
  • 1 tojás (kenéshez)
  • opcionális:  cukor a tetejére

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra. Az almákat hámozzuk, magozzuk és szeleteljük, majd keverjük össze a cukorral, fűszerekkel, liszttel és citrommal. Az alsó tésztát terítsük a formába, töltsük meg az almás töltelékkel, majd fedjük le a felső réteggel (rácsos vagy teli). Kenjük meg tojással, szórjuk meg cukorral. Süssük 10 percig 200 °C-on, majd 150 °C-on 40–50 percig, amíg aranybarna lesz. Tálaláskor egy gombóc vaníliafagylalt vagy egy bögre forró tea még különlegesebbé teszi.

almás pite
Almás pite
Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Online puzzle és sütés – tökéletes őszi páros

Az online puzzle játék megnyugtató, aprólékos élményt nyújt – épp úgy, mint az almás pite elkészítése. Mindkettőnél türelemre és odafigyelésre van szükség, a jutalom pedig egy gyönyörű kép vagy egy mennyei sütemény. Ha mindkettőt kipróbálod, garantáltan felejthetetlen őszi hangulatot varázsolhatsz magadnak és családodnak.

Így rakd össze a puzzle-t: Almás pite

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview35pieceAlmás pite puzzle

Segítségül a teljes kép róla:

Almás pite
Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu