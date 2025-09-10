Őszi fűszeres almás pite – online puzzle és recept egyben!

Az Almás pite ihlette online puzzle nemcsak szórakoztat, hanem kikapcsol is: minden egyes darab a helyére illeszkedve idézi meg az őszi hangulatot. Ez a játék nemcsak a türelmet és koncentrációt fejleszti, hanem kedvet is hoz ahhoz, hogy a képernyőről a konyhába vándorolj, és megsüsd a valódi pitét.

Almás pite készítés

Az almás pite története Az almás pite már a középkori Angliában is népszerű volt, a 14. században írt szakácskönyvekben is szerepel. Az évszázadok alatt számtalan változata született, a holland morzsás verziótól az amerikai rácsos tetejű klasszikusig. Egy azonban közös mindegyikben: az alma és a fahéj tökéletes párosa, amely az őszi otthon melegét idézi.

Klasszikus almás pite recept

Hozzávalók:

2 adag pitetészta (házi vagy bolti)

6–8 közepes alma (pl. Granny Smith és Golden Delicious keverve)

½ csésze kristálycukor

½ csésze barna cukor

2 evőkanál liszt

1 teáskanál fahéj

⅛ teáskanál szerecsendió

1 evőkanál citromlé és fél citrom reszelt héja

1 tojás (kenéshez)

opcionális: cukor a tetejére

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra. Az almákat hámozzuk, magozzuk és szeleteljük, majd keverjük össze a cukorral, fűszerekkel, liszttel és citrommal. Az alsó tésztát terítsük a formába, töltsük meg az almás töltelékkel, majd fedjük le a felső réteggel (rácsos vagy teli). Kenjük meg tojással, szórjuk meg cukorral. Süssük 10 percig 200 °C-on, majd 150 °C-on 40–50 percig, amíg aranybarna lesz. Tálaláskor egy gombóc vaníliafagylalt vagy egy bögre forró tea még különlegesebbé teszi.

Almás pite

Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Online puzzle és sütés – tökéletes őszi páros

Az online puzzle játék megnyugtató, aprólékos élményt nyújt – épp úgy, mint az almás pite elkészítése. Mindkettőnél türelemre és odafigyelésre van szükség, a jutalom pedig egy gyönyörű kép vagy egy mennyei sütemény. Ha mindkettőt kipróbálod, garantáltan felejthetetlen őszi hangulatot varázsolhatsz magadnak és családodnak.

Így rakd össze a puzzle-t: Almás pite

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.