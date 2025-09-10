2 órája
Őszi fűszeres almás pite – online puzzle és recept egyben!
Az őszi hangulat egyik legkedvesebb süteménye az almás pite. Most nemcsak a konyhában élheted át a fahéjjal és almával teli varázst, hanem egy online puzzle játékban is! Rakd ki a finom desszertet idéző képet, majd készítsd el saját sütidet a receptünk segítségével – így lesz teljes az élmény.
Az Almás pite ihlette online puzzle nemcsak szórakoztat, hanem kikapcsol is: minden egyes darab a helyére illeszkedve idézi meg az őszi hangulatot. Ez a játék nemcsak a türelmet és koncentrációt fejleszti, hanem kedvet is hoz ahhoz, hogy a képernyőről a konyhába vándorolj, és megsüsd a valódi pitét.
Az almás pite története
Az almás pite már a középkori Angliában is népszerű volt, a 14. században írt szakácskönyvekben is szerepel. Az évszázadok alatt számtalan változata született, a holland morzsás verziótól az amerikai rácsos tetejű klasszikusig. Egy azonban közös mindegyikben: az alma és a fahéj tökéletes párosa, amely az őszi otthon melegét idézi.
Klasszikus almás pite recept
Hozzávalók:
- 2 adag pitetészta (házi vagy bolti)
- 6–8 közepes alma (pl. Granny Smith és Golden Delicious keverve)
- ½ csésze kristálycukor
- ½ csésze barna cukor
- 2 evőkanál liszt
- 1 teáskanál fahéj
- ⅛ teáskanál szerecsendió
- 1 evőkanál citromlé és fél citrom reszelt héja
- 1 tojás (kenéshez)
- opcionális: cukor a tetejére
Elkészítés:
Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra. Az almákat hámozzuk, magozzuk és szeleteljük, majd keverjük össze a cukorral, fűszerekkel, liszttel és citrommal. Az alsó tésztát terítsük a formába, töltsük meg az almás töltelékkel, majd fedjük le a felső réteggel (rácsos vagy teli). Kenjük meg tojással, szórjuk meg cukorral. Süssük 10 percig 200 °C-on, majd 150 °C-on 40–50 percig, amíg aranybarna lesz. Tálaláskor egy gombóc vaníliafagylalt vagy egy bögre forró tea még különlegesebbé teszi.
Online puzzle és sütés – tökéletes őszi páros
Az online puzzle játék megnyugtató, aprólékos élményt nyújt – épp úgy, mint az almás pite elkészítése. Mindkettőnél türelemre és odafigyelésre van szükség, a jutalom pedig egy gyönyörű kép vagy egy mennyei sütemény. Ha mindkettőt kipróbálod, garantáltan felejthetetlen őszi hangulatot varázsolhatsz magadnak és családodnak.
Így rakd össze a puzzle-t: Almás pite
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes kép róla: