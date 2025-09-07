45 perce
Egészséges gyümölcsök királynője: ennyibe kerül most az alma a piacon
A legegészségesebb gyümölcs, úgy tűnik, egyben a legnépszerűbb is. Mutatjuk, mennyibe kerül most az alma a tatabányai piacon, milyen jótékony hatásai vannak, és mit készítsünk belőle, amit garantáltan mindenki imádni fog.
Az almát szinte mindenki kedveli, ráadásul a vitaminban dús gyümölcs számtalan jótékony hatással bír az emberi szervezetre. Megvizsgáltuk, most, hogy beköszöntött az ősz, milyen árban kapható a majdhogynem mindenki által szeretett alma a tatabányai piacon.
Az alma a legegészségesebb gyümölcsök közé tartozik
Orosz Dezső standjánál a hamburger paradicsomnak 2500 forint a kilónkénti ára, a savmentes paradicsomnak pedig 2800, az alma ára azonban ennél jóval olcsóbb: mindösszesen 899 forint a kilója. Mutatjuk, miért érdemes bőséggel fogyasztani a gyümölcsök királynőjét.
- Almasav tartalma miatt a belek és a máj működésére jó hatást fejt ki
- A szervezet egészére nézve méregtelenítő, tisztító hatású
- Csökkenti a vesekő és húgysav képződést
- Segít a súlycsökkenésben, fogyókúra esetén szokták fogyasztani
- Természetes vérnyomáscsökkentő
- Lelassíthatja az öregedési folyamatokat
Ha netán, túlságosan bő lenne az idei termés, érdemes belőle egy finom almáspitét készíteni. A Mindmegette oldaláról hoztunk egy receptet:
- Az almás pite elkészítéséhez a sütőporral elkevert lisztet összemorzsoljuk a vajjal. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojásokat, jól összegyúrjuk, és fóliába csomagolva a hűtőben 1 órát pihentetjük.
- Ezalatt meghámozzuk az almát, lereszeljük, ráfacsarjuk a citrom levét, és a cukorral, a fahéjjal és a lereszelt citromhéjjal ízesítjük. 10 perc után lazán kinyomodjuk belőle a sok levet.
- A tésztát két részre osztjuk (1/3-2/3 arányban), és lisztezett deszkán 3-4 mm vastagra nyújtjuk.
- A nagyobb tésztalapot sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük. Megszórjuk a darált dióval, egyenletesen elosztjuk rajta az almás tölteléket, végül beborítjuk a másik tésztalappal.
- Az almás pite tetejét megkenjük a felvert tojással, villával finoman megszurkálgatjuk, és megrajzoljuk a rácsokat.
- Végül a 190 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt aranybarnára sütjük.
Korábban cukkini receptről is írtunk már, amit ide kattintva olvashat.
Itt a legjobb palacsinta receptje: a tatabányai piacon találtuk meg a hozzávalókat, mondjuk az árakatA tatabányai piacon minden kapható, mi csak eszünkbe jut.
Csúcshatású szuperzöldség a magyar piacokon - a rák ellen is segíthetFelfedjük a sárgarépa titkos hatásait.
Aranyárban mérik a piac sztárját, de olyat tesz a szervezeteddel, hogy az orvos is ajánlja