Egészséges gyümölcsök királynője: ennyibe kerül most az alma a piacon

Az almát szinte mindenki kedveli, ráadásul a vitaminban dús gyümölcs számtalan jótékony hatással bír az emberi szervezetre. Megvizsgáltuk, most, hogy beköszöntött az ősz, milyen árban kapható a majdhogynem mindenki által szeretett alma a tatabányai piacon.

Orosz Dezső standjánál az idared típusú alma 899 forintba kerül.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az alma a legegészségesebb gyümölcsök közé tartozik

Orosz Dezső standjánál a hamburger paradicsomnak 2500 forint a kilónkénti ára, a savmentes paradicsomnak pedig 2800, az alma ára azonban ennél jóval olcsóbb: mindösszesen 899 forint a kilója. Mutatjuk, miért érdemes bőséggel fogyasztani a gyümölcsök királynőjét.

Almasav tartalma miatt a belek és a máj működésére jó hatást fejt ki

A szervezet egészére nézve méregtelenítő, tisztító hatású

Csökkenti a vesekő és húgysav képződést

Segít a súlycsökkenésben, fogyókúra esetén szokták fogyasztani

Természetes vérnyomáscsökkentő

Lelassíthatja az öregedési folyamatokat

Ha netán, túlságosan bő lenne az idei termés, érdemes belőle egy finom almáspitét készíteni. A Mindmegette oldaláról hoztunk egy receptet:

Az almás pite elkészítéséhez a sütőporral elkevert lisztet összemorzsoljuk a vajjal. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojásokat, jól összegyúrjuk, és fóliába csomagolva a hűtőben 1 órát pihentetjük. Ezalatt meghámozzuk az almát, lereszeljük, ráfacsarjuk a citrom levét, és a cukorral, a fahéjjal és a lereszelt citromhéjjal ízesítjük. 10 perc után lazán kinyomodjuk belőle a sok levet. A tésztát két részre osztjuk (1/3-2/3 arányban), és lisztezett deszkán 3-4 mm vastagra nyújtjuk. A nagyobb tésztalapot sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük. Megszórjuk a darált dióval, egyenletesen elosztjuk rajta az almás tölteléket, végül beborítjuk a másik tésztalappal. Az almás pite tetejét megkenjük a felvert tojással, villával finoman megszurkálgatjuk, és megrajzoljuk a rácsokat. Végül a 190 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt aranybarnára sütjük.

