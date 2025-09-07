szeptember 7., vasárnap

Egészség

2 órája

Egészséges gyümölcsök királynője: ennyibe kerül most az alma a piacon

A legegészségesebb gyümölcs, úgy tűnik, egyben a legnépszerűbb is. Mutatjuk, mennyibe kerül most az alma a tatabányai piacon, milyen jótékony hatásai vannak, és mit készítsünk belőle, amit garantáltan mindenki imádni fog.

Gábos Orsolya

Az almát szinte mindenki kedveli, ráadásul a vitaminban dús gyümölcs számtalan jótékony hatással bír az emberi szervezetre. Megvizsgáltuk, most, hogy beköszöntött az ősz, milyen árban kapható a majdhogynem mindenki által szeretett alma a tatabányai piacon.

alma
Orosz Dezső standjánál az idared típusú alma 899 forintba kerül.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az alma a legegészségesebb gyümölcsök közé tartozik

Orosz Dezső standjánál a hamburger paradicsomnak 2500 forint a kilónkénti ára, a savmentes paradicsomnak pedig 2800, az alma ára azonban ennél jóval olcsóbb: mindösszesen 899 forint a kilója. Mutatjuk, miért érdemes bőséggel fogyasztani a gyümölcsök királynőjét.

  • Almasav tartalma miatt a belek és a máj működésére jó hatást fejt ki
  • A szervezet egészére nézve méregtelenítő, tisztító hatású
  • Csökkenti a vesekő és húgysav képződést
  • Segít a súlycsökkenésben, fogyókúra esetén szokták fogyasztani
  • Természetes vérnyomáscsökkentő
  • Lelassíthatja az öregedési folyamatokat

Ha netán, túlságosan bő lenne az idei termés, érdemes belőle egy finom almáspitét készíteni. A Mindmegette oldaláról hoztunk egy receptet:

  1. Az almás pite elkészítéséhez a sütőporral elkevert lisztet összemorzsoljuk a vajjal. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojásokat, jól összegyúrjuk, és fóliába csomagolva a hűtőben 1 órát pihentetjük.
  2. Ezalatt meghámozzuk az almát, lereszeljük, ráfacsarjuk a citrom levét, és a cukorral, a fahéjjal és a lereszelt citromhéjjal ízesítjük. 10 perc után lazán kinyomodjuk belőle a sok levet.
  3. A tésztát két részre osztjuk (1/3-2/3 arányban), és lisztezett deszkán 3-4 mm vastagra nyújtjuk.
  4. A nagyobb tésztalapot sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük. Megszórjuk a darált dióval, egyenletesen elosztjuk rajta az almás tölteléket, végül beborítjuk a másik tésztalappal.
  5. Az almás pite tetejét megkenjük a felvert tojással, villával finoman megszurkálgatjuk, és megrajzoljuk a rácsokat.
  6. Végül a 190 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt aranybarnára sütjük.

Korábban cukkini receptről is írtunk már, amit ide kattintva olvashat.

 

