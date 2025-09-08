Jelenleg ezek a növények keserítik meg az allergiások életét

Szeptember elején tetőzik a parlagfű-szezon, amely a magyar lakosság több mint 1 millió tagját érinti. A nyárias, meleg időjárás tovább segíti a pollenszórást, így a következő napokban is tartósan magas marad a parlagfű virágporának mennyisége. Zivatar esetén a szélrohamok fokozhatják a tüneteket, ezért az allergia ilyenkor a csúcsra ugrik.

Hazánk egyik legelterjedtebb gyomnövénye a parlagfű, amely augusztustól októberig okoz allergia formájában panaszokat

Forrás: kertnet.hu

Az allergia nem csak a parlagfű pollenje miatt tetőzik

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollenje közepes mennyiségben, a pázsitfűfélék, kenderfélék és libatopfélék alacsony–közepes szinten vannak jelen a levegőben.

Mit mutat a legfrissebb pollenjelentés?

Parlagfű: virágzása jelenleg a csúcspontján van, a koncentráció minden mérőállomáson nagyon magas.

Csalánfélék: közepes szinten vannak jelen.

Pázsitfűfélék, kenderfélék, libatopfélék: alacsony–közepes koncentráció.

Üröm, útifű, lórom, rézgyom, szerbtövis: alacsony mennyiségben fordul elő a levegőben.

Ciprus- és tiszafafélék pollenje: szintén alacsony koncentrációban jelen van.

Kültéri gombaspórák: az Alternaria országszerte nagyon magas, az Epicoccum közepes szinten mérhető

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) figyelmeztet: zivatar idején a szél felkavarja a polleneket, így rohamszerű tünetfokozódás léphet fel. Ilyenkor különösen fontos az ablakok zárva tartása.

Allergia vagy megfázás? – Figyeljük a tüneteket!

Az NNGYK az Instagramon is figyelmeztetett: sokan ilyenkor tévesen „nyári megfázásra” gyanakodnak, amikor valójában parlagfű-allergia áll a háttérben. Az allergia tünetei lehetnek:

tüsszögés,

orrfolyás, orrdugulás,

szemviszketés és könnyezés,

torokviszketés, fáradtság, fejfájás,

arcüregproblémák, alvászavar, szaglászavar,

sőt ekcémás panaszok is kialakulhatnak.

Az NNGYK kiemeli: a kezeletlen allergia hosszú távon akár asztmához is vezethet, ezért fontos a szakorvosi segítség és a megfelelő gyógyszeres kezelés. Az öndiagnózis és a tartós orrcsepp-használat veszélyes lehet, tartós elváltozásokat okozhat.

Pollennaptár és a keresztallergiák

Az allergiások számára nagy segítség a pollennaptár, amely megmutatja a különböző növények virágzási időszakát. Így előre fel lehet készülni a tünetekre, és időben meg lehet kezdeni a kezelést. Fontos jelenség a keresztallergia is: előfordulhat, hogy valaki akkor is tapasztal panaszokat, amikor nincs kiugró pollenszint a levegőben. Ez az ún. pollen-étel allergia szindróma, amikor bizonyos ételek (pl. gyümölcsök, zöldségek, fűszernövények) hasonló allergén szerkezetük miatt kiváltják a reakciót.

Mi az a keresztallergia? A keresztallergia olyan állapot, amikor az immunrendszer egy eredeti allergénhez hasonló szerkezetű, de más anyagokra is allergiás reakciót mutat. Ennek oka, hogy a szervezet tévesen azonosítja a hasonló fehérjéket, és mindkettőre allergiás válaszreakciót indít el, ami allergiás tüneteket okozhat. Ez különösen gyakori pollenallergiánál, de előfordulhat élelmiszer- vagy poratkaallergia esetén is. Egyik legismertebb a görögdinnye-parlagfű és az alma-nyírfapollen keresztallergia. Viszonylag ritka jelenségről van szó, az allergiások 5-10 százalékánál fordul elő.

Érdemes tudni, hogy a pollenek és bizonyos ételek között keresztallergiás reakció is felléphet. Például:

nyírfa pollen – alma, körte, sárgarépa, zeller,

parlagfű pollen – görögdinnye, sárgadinnye, banán, uborka, cukkini,

fekete üröm pollen – fűszernövények (pl. petrezselyem, kapor),

pázsitfűfélék pollenje – paradicsom, földimogyoró.

Mit tanácsolunk?