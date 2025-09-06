1 órája
Állatvédelem a fókuszban: miért nem szabad szabadon engedni a teknősöket?
Egy teknős, ami elsőre ártalmatlannak tűnik, valójában felboríthatja egy egész tó élővilágát. Legújabb podcastunkban az állatvédelem került a középpontba, és arról beszélgettünk, miért veszélyesek az invazív teknősök.
Képzelje el, ahogy egy napsütötte tóparton sétál, és a víz szélén teknősök napoznak békésen. Ártalmatlan kis állatoknak tűnnek – pedig komoly veszélyt jelenthetnek a természetre. Legújabb podcastunkban az állatvédelemről indított sorozatunk első részét hallgathatják, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese, Petrovics Milán volt a vendégünk.
Podcast az állatvédelemért
Milán arról beszélt, hogy miért nem jó ötlet egzotikus kedvenceinket szabadon engedni, milyen problémát okoznak az invazív, vagyis nem őshonos teknősök a hazai vizekben, és mit tesznek a szakemberek azért, hogy megóvják az ökoszisztéma egyensúlyát. Szóba került az is, hogyan kerülhetnek be ezek a teknősök a természetbe, és miért veszélyesek az őshonos fajokra. Hallgassa meg a teljes beszélgetést a Kemma.hu-n, és tudja meg, hogyan segíthet Ön is megóvni a természet kincseit!
Kemma.hu podcast
