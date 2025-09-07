Különös kegyetlenséggel elkövetett állatkínzás: börtönbüntetés helyett csupán pénzbírság

Tiszaalpáron kegyetlenül bántak egy kutyával: Rozit az autó után kötötték és 95 km/h-val húzták az után. A bírónő börtönbüntetés helyett azonban csak pénzbírságot szabott ki, ugyanis elhitte, hogy az idős férfi nem direkt követte el a szörnyű tettet. Megbukott az állatvédelem?

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány, melynek az állatvédelem a legfőbb célkitűzése, nem titkolta a döntésen való felháborodását

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért Alapítvány

Megbukott az állatvédelem? Állatkínzásért csak pénzbírság jár

A tiszaalpári történet gyorsított eljárásban került a Kecskeméti Járásbíróság elé, ahol bár az elkövetőt bűnösnek ítélték, mégis csak 425 ezer forint pénzbírságot szabtak ki V. Istvánra. A döntést azzal indokolták, hogy az elkövető idős, nyugdíjas ember, aki nem szándékosan okozott sérülést az állatnak. Ahogy a hír meglátta a napvilágot, az emberek országosan fejezték ki felháborodásukat, a Szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal kezdve.

"Teljes elkeseredettségben és csalódottságban vannak az állatvédők és az állatszerető emberek többsége. Jogosan." - írta a Szurkolók az Állatokért Alapítvány Facebook oldalán. A posztra, melyben a döntést közölték számos komment érkezett.

Ha ugyan ezt megcsináljuk az elkövetővel, akkor ugyan ekkora bírságot szabnak ki? Mert akkor hajrá! Elkülönítem a pénzt a büntetésre!

- írták felháborodott hangnemben.

Elrettentő példát kellett volna mutatni !!!! A LEGSÚLYOSABB büntetést kiszabni. Ezt az ügyet az egész ország, sőt ország határokon kívüliek is figyelemmel kísérik.. ha itt nincs méltó büntetés akkor hol?? Ezzel csak azt mutatják hogy nyugodtan kínozhatsz állatot,érző lényt majd egy kis apró pénzzel elintézed.

- egy másik hozzászóló is elmondta kendőzetlen véleményét.

Nem értem, hogy történhetett ez meg. Az állatvédelem mostanában kezd egyre nagyobb fókuszt kapni, mégis egy ilyen nevetséges döntés születik meg. Kíváncsi vagyok, mi lesz a másodfokú ítélet.

- mondta olvasónk, Boglárka.