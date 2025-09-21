4 órája
Eltűnő erdők, elnémuló tengerek - az ember nyomában pusztulnak az állatok
Az emberi jelenlét minden évben egyre jobban érződik a világ minden táján. Az erdőirtások, a túlhalászás, a szemetelés és a klímaváltozás nemcsak a növényvilágot, hanem állatok millióinak életét sodorják veszélybe, és mindezt a fenntarthatóság oltárán. A rengeteg visszafordíthatatlan következmény mellett, akadnak olyan tényezők is, amik megelőzéséért Te magad is tehetsz!
Az elmúlt évszázadban a természet olyan szintű pusztítást szenvedett el, amire korábban nem volt példa, mióta ember él a Földön. Ma már jóformán mindenki tudja, hogy az állatok és növények egyaránt óriási veszteségeket élnek át: fajok tűnnek el, élőhelyek semmisülnek meg, és olyan egyensúlyok borulnak fel, amelyek évmilliók óta léteznek.
Állatok és emberek: ki élhet tovább a másik kárán?
Az ember sokszor nem is érzékeli, hogy a természet rovására épített „vívmányok” milyen hatalmas árat követelnek.
Báthori Ferenc biológus szerint, Magyarország biológiai sokszínűsége figyelemre méltó: az ország táját apró, változatos élőhelyfoltok szövik át, melyek otthont adnak olyan fajoknak is, amelyek másutt a Földön nem találhatók meg.
Ugyanakkor régóta ismert, hogy hazánk Európa azon területei közé tartozik, amelyek a klímaváltozás hatásaival szemben a legsebezhetőbbek, így a globális felmelegedés a mezőgazdaság mellett, különösen érzékenyen érinti az élővilágot is
- tette hozzá a szakértő.
A természettudós továbbá elmondta, hogy az erdők pusztulásával együtt az ott élő ökoszisztéma is komoly veszélybe kerül. A hűvösebb, árnyékos erdei élőhelyeket kedvelő fajok száma drasztikusan csökkenhet, és számos különleges rovar, madár és egyéb élőlény is eltűnhet, amelyek eddig a hazai erdők sajátos biodiverzitását alkották.
A tengerek csendje
A rengeteg erdőtűz, a pusztító aszály és minden más természeti katasztrófa mellett, a környezetszennyezés egy másik lépcsőfoka az, ami a vizeken történik. Óceánjaink területének nagy részén felfedezhető az ember ökológiai lábnyoma. Még tán fel sem fedeztünk egy tengeri fajt, az már találkozott a szemetünkkel, a vízben keringő üzemanyaggal, vagy épp valamely ember alkotta jármű élettelen roncsával.
Kényelmünk kielégítésének másik mellékterméke, az a túlzott halászat, amely egyes fajok tömeges visszaszorulását, némely esetekben pedig szinte teljes eltűnését okozza.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete szerint a világ halállományainak több mint 34 százaléka túlhalászott, és a nagytestű fajok, például a tonhalak vagy a cápák állománya drámaian lecsökkent. A tengeri ökoszisztéma felborulása a delfinektől kezdve a tengeri madarakig minden élőlényt érint.
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerint, évente kb. 19–23 millió tonna műanyaghulladék kerül vizekbe: a műanyagszemét széles körben befolyásolja tengeri és édesvízi élőhelyeket, élőlények gyomorműködését, tápanyag- és szennyezőanyag-átvitelt.
Egy bolygó lassú halála - mit hagyunk magunk után?
A Global Forest Watch legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a világ erdővesztesége rekordot döntött 2024-ben, elsősorban az Egyenlítő térségében. A trópusi esőerdőkben 6,7 millió hektárnyi erdő tűnt el, ami egyenlő Panama országának területével. A legnagyobb veszteséget Brazília szenvedte el, ahol több mint 25 000 négyzetkilométer esőerdő pusztult el, főként tüzek és aszályok következtében. A tűz mellett az állandó mezőgazdasági művelés és az infrastruktúra-fejlesztés is jelentős erdőveszteséget okozott, különösen Latin-Amerikában és a Kongói-medencében.
Az egészben az a legszomorúbb, hogy ezen károk nagy részéért közvetlenül az ember ipari terjeszkedése a felelős, amely nincs összhangban a környezetvédelemmel, vagy a fenntarthatósággal. A talajba kerülő vegyianyag-szennyeződés következtében, a mikrobák hanyatlani kezdenek, az idegenhonos és invazív fajok megjelenése, az őshonos fajokat tovább hátráltatja, a tengerbe jutó hulladék az éppen nem lehalászott állományt tizedeli, az erdőirtás, és az aszályokból adódó erdőtüzek pedig a Föld szárazföldi ökoszisztémáját pusztítják el.
Te magad is részese vagy a bolygó életének! A Te érdeked is, hogy a körülötted élő biomassza megmaradjon. Évtizedek óta látjuk a problémát, mégsem teszünk eleget a megfékezése érdekében.
Olybá tűnik, ez lesz az egyetlen, amit az ember maga után hátrahagy.