Vadállatok a városban? Félelmetes, ami Tatabányán történik, erre kell figyelni

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a városok peremén és a lakótelepek környékén egyre több vaddisznót, szarvast, őzet és rókát lehet látni. Ezek az állatok gyakran csupán a téli hideg elől, vagy a táplálékkeresés miatt tévednek be a településekre. Nem mindegy azonban, hogy miként viszonyulunk hozzájuk: jelenlétük sok esetben természetes, és bizonyos szempontból hasznos is lehet, máskor viszont kockázatot jelenthet mind a közlekedés, mind a kertek, parkok vagy a háziállatok számára.

Bizonyos állatokat lehet, hogy észre sem veszünk, pedig köztünk élnek

Forrás: Shutterstock

Állatok és emberek: találkozások a városi dzsungelben

Alig egy napja írtunk arról, hogy vaddisznók csatangoltak Tatabányán. A szakértők szerint a vadállatok városi felbukkanásának fő oka a természetes élőhelyek csökkenése. Ahogy az erdők és mezőgazdasági területek eltűnnek vagy fragmentálódnak, az állatok kénytelenek új, biztonságosnak tűnő területeket keresni. Ezzel párhuzamosan a városi parkok, kertek és akár a kukák kínálta könnyen elérhető táplálék is vonzóvá teszi a településeket. Az állatok így sokszor csupán az életben maradásukat biztosítják, nem pedig provokálják a konfliktust.

Olvasónk terményét is vaddisznók dézsmálták meg, holott elmondása szerint ez nem volt megszokott.

A veteményesemet szinte teljesen tönkretették néhány éjszaka alatt. Sem a kerítés, sem a kutya nem volt elég tényező nekik. Dagonyáztak, kitúrták a növényeket, nem kevés kárt hagyva maguk után. 20 év alatt volt itt őz, szarvas, róka, de még borzot is láttam, vaddisznókat viszont most először

- magyarázta Rus Kornél, aki a város külterületén él.

Elmondása alapján, noha természetközeli helyen lakik, a vaddisznók jelenlétére korábban nem volt példa. Az egyedszámból ítélve, szerinte ugyanazok a vaddisznók garázdálkodtak nála is, mint amiket néhány nappal ezelőtt Dózsakertben láttak.



A tatai Bacsó Béla lakótelep rendszeres vendége volt egy fiatal róka.

Fotó: vidagergely.hu

Kétélű dolog ez a sok állat a városban. Egyrészt lehetőséget ad a városlakóknak, hogy közelebbről is megfigyelhessék a természetet, és akár tanuljanak a környezetük élővilágáról. Másrészt azonban a vaddisznók vagy a nagyobb szarvasok jelenléte balesetekhez, a kertek károsodásához, valamint a közbiztonság bizonyos kockázataihoz vezethet. Fontos, hogy a lakók tudatosan reagáljanak: ne próbálják etetni vagy megijeszteni az állatokat, és mindig biztosítsák a saját és a környezetük biztonságát.