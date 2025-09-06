Újra összefognak a szurkolók: vasárnap tápgyűjtés a tatabányai állatmenhelynek

Ismét az állatokért állnak pályára a focisták. A kezdeményezés mögött a Bányász Baráti Kör áll, akik a helyi klubbal karöltve másodszor rendezik meg az eseményt. Mint elmondták, az összegyűjtött tápból az elkövetkező egy évre szeretnék biztosítani az ellátást az állatmenhely védenceinek.

Gyűjtés az állatmenhelynek

Forrás: Kemma.hu

A klub sem marad ki a támogatásból: a játékosok maguk is adományoznak, az Opus Tigáz névadó szponzor 200 ezer forinttal járul hozzá a gyűjtéshez, az AGC pedig további 300 ezer forintot biztosít állatorvosi számlák rendezésére. Emellett mezlicit is fut, ami már több mint 150 ezer forintnál tart, és a helyi vállalkozások is beálltak a jó ügy mellé. Ahogy korábban is, úgy most is a Szurkolók az állatokért, és a Gerecse és környéke Alapítvány kapja az összegyűlt adományokat.

Szurkolj te is az állatmenhely javára!

A Szurkolók az állatokért Facebook esemény alatt mindenki követheti a fejleményeket, és jelezheti részvételi szándékát is. A gyűjtés helyszíne a stadion területén lesz, a teniszpálya melletti részen, ahol az alapítvány kitelepül, és várja az adományokat. A tápadományon felül aki szeretne, pénzzel vagy játékokkal is segítheti a gyűjtést. A szervezők abban bíznak, hogy a tavalyihoz hasonlóan most is sokan csatlakoznak majd, és együtt ismét sikerül bizonyítani, hogy a tatabányai szurkolói közösség az állatokért is képes összefogni. A meccs szeptember 7-én, vasárnap, 16:00-kor kezdődik: Zsámbék csapata érkezik a Grosics Gyula Stadionba, ahol az Opus Tigáz várja, a harmadosztályú labdarúgó bajnokságon.