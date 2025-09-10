A rekordok rekordja dőlt meg hétvégén: tonnaszámban mérték az állatmenhely adományait

A tavalyi évhez képest óriási előrelépést jelent a mostani eredmény: 2024-ben 1.066 kilogramm táp gyűlt össze, így a szurkolók idén megduplázták a segítséget. Az adományozásban cégek, egyesületek és magánszemélyek is részt vettek, bizonyítva, hogy az egység ereje jóval túlmutat a futballpálya határain. Az állatmenhely óriási segítséget kapott.

Rekord mennyiségű adomány az állatmenhely számára

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: Kemma.hu

A Tatabánya–Zsámbék mérkőzés eredménye ezúttal másodlagos volt, hiszen a figyelem a lelátón zajló példátlan összefogásra irányult. A szurkolók, a klub és a támogatók közös munkájának köszönhetően összesen 2.225 kilogramm állateledel és 410 ezer forint pénzadomány gyűlt össze a Szurkolók az Állatokért Gerecse és Környéke Alapítvány javára. Az akció nemcsak a rászoruló kutyák és macskák mindennapjait könnyíti meg, hanem fedezetet biztosít az állatok orvosi ellátására is.

A Bányásznap igazi győztesei nem a pályán, hanem a lelátón és a városban születtek meg

- jelentette ki boldogan a Bányász Baráti Kör Facebook oldalán.

Igazi sikersztori volt a hétvégi adománygyűjtés

A szurkolói összefogás igazi ünnepi hangulatot adott a Bányásznapnak, és bizonyította, hogy a tatabányai közösség a focin túl is képes maradandót alkotni. A szervezők már most jelezték: decemberben újabb jótékonysági akció várható, ezúttal a gyerekek javára.