Elég a szenvedésből: Sokan követelik a súlyosabb büntetést az állatkínzóknak

A napokban a médiát is körbejárta az a videó, amelyen egy férfi az autójához kötve húz egy kutyát. Az elkövetőt hamar elfogták a rendőrök, már a bírósági tárgyalás is megtörtént. Azonban nem várt ítélet született első fokon az elkövetővel szembe. Szabadságvesztés helyett csupán pénzbüntetésre ítélték. Nagy felháborodást váltott ki az ítélet az országban. Olvasóinkat kérdeztük, ők milyen büntetést adnának vajon az állatkínzást elkövetőknek.

Meglepő ítélet született a legutóbbi állatkínzás ügyében

Forrás: facebook/szurkolokazallatokertgerecse

Olvasóink is elmondták véleményüket, mivel is büntetnék az állatkínzás elkövetőit

Nem rejtették véka alá olvasóink a véleményüket. Vannak akik higgadt, de határozott büntetést szánnak az elkövetőknek, de vannak, akik bizony nyomdafestéket nem tűrő bánásmódban részesítené azokat, akik a legkiszolgáltatottabbakat, az állatokat kínozzák.

Sokak egyszerűen büntetnék meg az állatkínzókat:

Csak ugyanazt, amit ők tettek

Egy másik olvasónk határozott, de biztos ítéletet hozna:

Ha lehetne ugyan azt , teljesen ugy ahogy ő tette.Mivel ez nincs sajnos,legalább 10-15 év szigorú letöltendőt.Rajtam múlna ki sem engedném többet. Plussz komoly pénz birságot is ami fedezné az állat ellátását.

Akadt olyan hozzászóló is, aki a visszatartó erő miatt adna büntetést:

Hasonlót mint amit ők tették az állattal hogy legyen fogalmuk hogy mit tettek!!! És kellő visszatartó erő legyen!!!

Tatabányán kukába hajítottak egy pár hetes kiskutyát

A közelmúltban a kemma.hu is beszámolt a megdöbbentő hírről, miszerint egy utcai hulladékgyűjtőben hagytak egy alig pár hetes kiskutyát.