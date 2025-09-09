„Szenvedjen, mint az állat!” – ezt kapnák az állatkínzók, ha az embereken múlna

„Te milyen büntetést adnál az állatkínzóknak?” – ezt a kérdést tettük fel Facebook-oldalunkon, és záporoztak a válaszok. Az állatkínzás témája láthatóan mélyen megérinti az embereket: a kommentelők nagy része szerint sokkal szigorúbb büntetést érdemelnének az elkövetők, mint amit ma a törvények kiszabnak.

Az olvasók szerint az állatkínzás nem csupán erkölcsi vétség, hanem súlyos bűncselekmény, amit példásan kellene büntetni

Fotó: Vahe Aramyan / Forrás: Shutterstock

Ugyanazt, amit ő tett az állattal

A leggyakoribb vélemény szerint az elkövetővel pontosan azt kellene tenni, amit ő tett az állattal.

Amit ők tettek, ugyanazt. Nem börtönt, ott enni, inni adnak. Szenvedjen a gyökér.

– írta egy hozzászóló. Más is hasonlóan fogalmazott:

Ugyanazt amit az állatkínzó az állattal csinált.

Volt, aki konkrét példát is írt:

Ha autó után kötötte és húzta az állatot, akkor őt is autó után kellene kötni és húzni.

Állatkínzás = halálbüntetés?

Többen radikális büntetést javasoltak.

Halál! Aki egy ártatlan állatot bánt, nem kell, hogy éljen!

– olvasható az egyik hozzászólásban. Más ezt írta:

Akasztófa. Amit csinált az állattal, ugyanazt a kínzást érdemli.

Egy vélemény szerint elég lenne néhány példát statuálni:

Csak az első kettőt kellene kivégezni, a többi elgondolkodna.

Börtön, bírság, eltiltás az állattartástól

Voltak, akik jogilag megalapozottabb és hosszabb távú megoldást látnának szívesen.

Letöltendő börtönbüntetést + fizettessék meg vele a kezelési költségeket + örökre eltiltani az állattartástól.

Más fokozatos rendszert javasolt:

Első alkalommal 50 000 Ft, második alkalommal 100 000 Ft, harmadik után 300 000 Ft + állat elkobzása.

Sokan azt is hozzátették, hogy az állatkínzók nevét nyilvánosságra kellene hozni, és menhelyi közmunkára kötelezni őket.