„Szenvedjen, mint az állat!” – ezt kapnák az állatkínzók, ha az embereken múlna
Olvasóinkat arról kérdeztük, milyen büntetést adnának az állatokat bántalmazóknak. A válaszokból kiderült: sokak szerint az állatkínzás sokkal szigorúbb szankciókat érdemelne, mint amit ma kiszabnak érte.
„Te milyen büntetést adnál az állatkínzóknak?” – ezt a kérdést tettük fel Facebook-oldalunkon, és záporoztak a válaszok. Az állatkínzás témája láthatóan mélyen megérinti az embereket: a kommentelők nagy része szerint sokkal szigorúbb büntetést érdemelnének az elkövetők, mint amit ma a törvények kiszabnak.
Ugyanazt, amit ő tett az állattal
A leggyakoribb vélemény szerint az elkövetővel pontosan azt kellene tenni, amit ő tett az állattal.
Amit ők tettek, ugyanazt. Nem börtönt, ott enni, inni adnak. Szenvedjen a gyökér.
– írta egy hozzászóló. Más is hasonlóan fogalmazott:
Ugyanazt amit az állatkínzó az állattal csinált.
Volt, aki konkrét példát is írt:
Ha autó után kötötte és húzta az állatot, akkor őt is autó után kellene kötni és húzni.
Állatkínzás = halálbüntetés?
Többen radikális büntetést javasoltak.
Halál! Aki egy ártatlan állatot bánt, nem kell, hogy éljen!
– olvasható az egyik hozzászólásban. Más ezt írta:
Akasztófa. Amit csinált az állattal, ugyanazt a kínzást érdemli.
Egy vélemény szerint elég lenne néhány példát statuálni:
Csak az első kettőt kellene kivégezni, a többi elgondolkodna.
Börtön, bírság, eltiltás az állattartástól
Voltak, akik jogilag megalapozottabb és hosszabb távú megoldást látnának szívesen.
Letöltendő börtönbüntetést + fizettessék meg vele a kezelési költségeket + örökre eltiltani az állattartástól.
Más fokozatos rendszert javasolt:
Első alkalommal 50 000 Ft, második alkalommal 100 000 Ft, harmadik után 300 000 Ft + állat elkobzása.
Sokan azt is hozzátették, hogy az állatkínzók nevét nyilvánosságra kellene hozni, és menhelyi közmunkára kötelezni őket.