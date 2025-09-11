szeptember 11., csütörtök

1 órája

Itt a nagy álláslista: ezekre a munkákra várnak Komárom-Esztergomban

Címkék#munka#álláshirdetés#álláskeresés

Mindig keresik az emberek a jobbnál jobb ajánlatokat. Megnéztük milyen álláshirdetések vannak fent a Komárom-Esztergom vármegyeieknek.

Kemma.hu

Megnéztük a Komárom-Esztergom vármegyei álláshirdetéseket a profession.hu oldalán. A kínálat nagyon változatos, találunk home office lehetőségeket is, és van, ahol már a nettó fizetést is feltüntették. Elérhetők többek között gépkezelői, eladói, ápolói, valamint junior és senior munkatársi pozíciók is. Van ahol ajánlanak az álláskeresőknek bónuszokat, caffetériát, munkás gépet, telefont vagy akár autót is. 

Álláshirdetés
Megnéztük a Komárom-Esztergom vármegyei álláshirdetéseket
Forrás:  Shutterstock

Komárom-Esztergom vármegyei álláshirdetések

Mérnöki állások

A mérnöki állások kategóriája kiemelkedik, mivel jelenleg 64 hirdetés érhető el. A Richter Gedeon Nyrt. üzemi analitikust keres, ráadásul extra juttatásokat is kínál. A Foxconn automatizálási mérnököt keres a térségben.

Gyártás, termelés

A gyártás és termelés területén 135 állás érhető el. Magyarország egyik vezető hulladékgazdálkodó cége telepvezetőt keres, az Alteo Circular Kft. pedig mocsai telephelyére keres munkatársat. A feladatok közé tartozik a telephely zavartalan működésének biztosítása, valamint a műszakban dolgozó kollégák koordinálása és felügyelete.

Értékesítés, kereskedelem

Az értékesítés és kereskedelem kategóriájában szintén 135 állás található. Többek között keresnek területi értékesítési tanácsadót, senior hunter értékesítőt és ingatlanértékesítőt.
A vevőszolgálati munkatárs pozíciókat kifejezetten kisgyermekes szülőknek ajánlják, nettó 280–340 ezer forintos fizetéssel. A Műszercentrum Kft. sales menedzsernek céges autót is biztosít.

A 2025. júniusi adatokat tekintve javult az álláskeresők száma hazánkban.

 

 

