Elindult az Aldi akciója, tömegek rohanták meg az üzletet az 5 forintos csodáért

Mint kiderült, az ALDI akció mától startolt el országos szinten: minden ruha ezer forint, az ár pedig napról napra csökken, egészen addig, hogy szeptember 17-én már 5 forintért is lehet majd kabátot vagy cipőt hazavinni.

Az ALDI akciót én sem hagyhattam ki. Mindhárom gyereknek sikerült pár "kincset" begyűjteni

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Én gyűjtögető típus vagyok, így szeretem kihasználni a jó akciókat, így gondoltam, hogy én is krül nézek. A polcoknál már tömeg várta az akciós darabokat, sok helyen szinte teljesen széttúrták a kínálatot. Ennek ellenére sikerült igazi "kincseket" kifognom: a kisebbik lányomnak három pár gumicsizmát, vízhatlan téli cipőt, overálnadrágot és kabátot is találtam. A fiamnak ugyan még nőnie kell a szerzett nadrágokba és sportcipőkbe, de legalább pár évig nem lesz vele gondom. A nagylányomnak nadrág és pulóver került a kosárba, de a férjemnek és magamnak is válogattam pár darabot. Egyedül a fiam kedvenc ALDI-s bakancsa hiányzott, ami mindig bevált a széles lábfejére.

Megrohamozták az ALDI akciós polcait

Közben az eladótól megtudtam, hogy az ALDI nemcsak a ruhákra, hanem több mint kétszáz élelmiszerre is tartós árcsökkentést hirdetett. Az üzlet időzítése sem véletlen: szeptemberben érkeznek a nyugdíjas utalványok, amelyeket sokan most a mindennapi kiadások mellett akár a filléres árú ruhákra és cipőkre is fordíthatnak.

Jó volt látni, hogy a vásárlók egymásnak adogatták a megfelelő méreteket, segítve a másikat a kincsvadászatban. Én egy idő után feladtam a keresést – így is szép zsákmánnyal indult a napom. A kassza előtt még egy pogácsa is becsúszott a kosárba, hogy a gyomrom se korogjon,