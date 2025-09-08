Filléres áron ruhák és cipők az ALDI-ban – szeptemberi meglepetés

Az ALDI ismét olyan akcióval rukkolt elő, ami biztosan sok vásárlónak okoz örömet. Egy nagyszabású ALDI akció keretében egyszerre csökken több mint kétszáz élelmiszer ára, és szinte valamennyi ruházati terméket, valamint cipőt is filléres összegért lehet majd megvásárolni Az ALDI akciója országosan elérhető, de a készlet véges, így érdemes időben betérni az üzletekbe.

Őszi bevásárlási hullámot indíthat az ALDI akciója, amely az élelmiszerektől a ruházati termékekig minden területen spórolást kínál

Forrás: aldi.hu

Az ALDI akció nagy dobása

Az árcsökkentéssel érintett élelmiszerek között kenyér, pékáru, friss húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók. A tartós leárazás 20-30 százalékos kedvezményt jelenthet a legkeresettebb termékeknél, ami érezhető könnyebbséget adhat a háztartások mindennapi kiadásaiban.

Az élelmiszerek mellett szeptember 11-től indul az a nagyszabású ruházati akció, amelynek keretében egy hét alatt fokozatosan csökkennek az árak. Az első napon minden darab egységesen 1000 forintba kerül, majd napról napra olcsóbb lesz: 800, 600, 400, 200 és 100 forint után szeptember 17-én már csupán 5 forintért vihető haza bármelyik ruházati termék vagy cipő. A kínálatban női, férfi és gyermekruhák, kabátok, papucsok és sportruházati darabok is szerepelnek, de a pontos választék üzletenként eltérő lehet.

Az időzítés kulcsa

Az időzítés pedig nem véletlen: szeptemberben kerülnek kézhez a nyugdíjas utalványok, amelyek az idősek mindennapi kiadásait hivatottak megkönnyíteni. Ezek az utalványok általában a rezsi, az élelmiszer vagy a gyógyszerek költségeihez jelentenek támogatást, ám most sokan dönthetnek úgy, hogy egy részét a filléres áron kapható ruhákra és cipőkre költik. Így nemcsak a napi bevásárlásban, hanem a ruhatár megújításában is érezhető segítséget adhat a juttatás.