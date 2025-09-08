szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

24°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

2 órája

Filléres áron ruhák és cipők az ALDI-ban – szeptemberi meglepetés

Címkék#Aldi#ruházati termék#utalvány#akció#nyugdíjas#élelmiszer

Szeptemberben különleges meglepetés várja a vásárlókat. Egy nagyszabású ALDI akció keretein belül most olyan árengedmények érkeznek, amelyek szinte példa nélküliek. A lehetőség ráadásul éppen akkor jön, amikor a nyugdíjas utalványok kiosztására is sor kerül.

Bajcsy Tünde

Az ALDI ismét olyan akcióval rukkolt elő, ami biztosan sok vásárlónak okoz örömet. Egy nagyszabású ALDI akció keretében egyszerre csökken több mint kétszáz élelmiszer ára, és szinte valamennyi ruházati terméket, valamint cipőt is filléres összegért lehet majd megvásárolni  Az ALDI akciója országosan elérhető, de a készlet véges, így érdemes időben betérni az üzletekbe.

Őszi bevásárlási hullámot indíthat az ALDI akciója, amely az élelmiszerektől a ruházati termékekig minden területen spórolást kínál.
Őszi bevásárlási hullámot indíthat az ALDI akciója, amely az élelmiszerektől a ruházati termékekig minden területen spórolást kínál
Forrás: aldi.hu

Az ALDI akció nagy dobása

Az árcsökkentéssel érintett élelmiszerek között kenyér, pékáru, friss húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók. A tartós leárazás 20-30 százalékos kedvezményt jelenthet a legkeresettebb termékeknél, ami érezhető könnyebbséget adhat a háztartások mindennapi kiadásaiban.

Az élelmiszerek mellett szeptember 11-től indul az a nagyszabású ruházati akció, amelynek keretében egy hét alatt fokozatosan csökkennek az árak. Az első napon minden darab egységesen 1000 forintba kerül, majd napról napra olcsóbb lesz: 800, 600, 400, 200 és 100 forint után szeptember 17-én már csupán 5 forintért vihető haza bármelyik ruházati termék vagy cipő. A kínálatban női, férfi és gyermekruhák, kabátok, papucsok és sportruházati darabok is szerepelnek, de a pontos választék üzletenként eltérő lehet.

Az időzítés kulcsa

Az időzítés pedig nem véletlen: szeptemberben kerülnek kézhez a nyugdíjas utalványok, amelyek az idősek mindennapi kiadásait hivatottak megkönnyíteni. Ezek az utalványok általában a rezsi, az élelmiszer vagy a gyógyszerek költségeihez jelentenek támogatást, ám most sokan dönthetnek úgy, hogy egy részét a filléres áron kapható ruhákra és cipőkre költik. Így nemcsak a napi bevásárlásban, hanem a ruhatár megújításában is érezhető segítséget adhat a juttatás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu