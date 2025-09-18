szeptember 18., csütörtök

2 órája

Akciós zöldség- és gyümölcsajánlatok a héten - ez a két termék a sláger

Beköszöntött az őszi szezon, amikor a háztartásokban egyre nagyobb szerepet kapnak a friss, hazai alapanyagok. Az akciók most főként a szőlő és a paprika körül forognak, de más gyümölcsöket és zöldségeket is kedvező áron találhatunk a nagy áruházláncok kínálatában. A heti bevásárlás így jó alkalom lehet arra, hogy szezonális finomságokkal töltsük meg a kosarat.

Bajcsy Tünde

A szezon közepén járunk, és az akciós újságok is ehhez igazodnak: most a szőlő és a paprika váltak igazi slágerré a nagy üzletláncok kínálatában. A friss, roppanós szőlő többféle változatban jelenik meg. Mutatjuk, hol érdemes beszerezni a héten a legjobb zöldségeket és gyümölcsöket az Aldi, Lidl, Tesco és Spar kínálatában.

Őszi akció a piacokon: szőlő, paprika és alma is kedvező áron kapható.
Őszi akció a piacokon: szőlő, paprika és alma is kedvező áron kapható
Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás:  24 Óra

Szőlő – az őszi akciók sztárja

Az idei szezon eddig is bővelkedett kedvezményekben, de most valódi akcióözön köszönti a vásárlókat. A Tescóban fehér magszegény szőlő mindössze 489 Ft/500 g, ami az utóbbi hetek egyik legalacsonyabb ára. Kilóban 978 forintra jön ki. A Sparban szintén érdemes körülnézni: a mag nélküli fehér szőlő 499 Ft/500 g, vagyis 998 Ft/kg. 

A Lidlben hatalmas a választék: fehér 999 Ft/kg, piros 1199 Ft/kg, extra édes fehér és piros szőlő 899, illetve 999 Ft/kg, és szőlőmix is szerepel a kínálatban 699 Ft/500 gramm, aminek kilós ára 1398 forint.

Paprika – lecsóra fel

A paprika is több láncnál előtérbe került. Az Aldiban a Palermo paprika 599 forintért 300 grammos kiszerelésben, míg a Tescónál a magyar lecsópaprika 459 Ft/700 grammért szerepel az akciós kínálatban. A Sparban pedig az étkezési paprika került akcióba 699 Ft/kg áron Supershop kedvezménnyel. Ezek az árak különösen a befőzési szezonban jönnek jól a vásárlóknak. 

Alma – az ősz másik kedvelt gyümölcse

Az ősz másik nagy kedvence, az alma sem maradhat ki a kínálatból. A Sparban a Golden alma 499 Ft/kg áron vásárolható meg, az Aldiban 549 forintért kapható ugyanebből a fajtából, míg a Lidlben a prémium Pink Lady alma várja a gyümölcsrajongókat 999 forintos áron. A Lidl kínálatában szerepel egy különlegesség is a gránátalma, melyből minden második darab vásárlásakor csak 159 Ft a termék ára. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő minőséget és ízvilágot.

Paradicsom – friss és hazai

A paradicsom szerelmesei is örülhetnek: a Sparban a fürtös paradicsom 499 forintért szerepel a kínálatban, a Tescóban pedig a magyar fürtös koktélparadicsomot vihetjük haza 549 forintos áron, félkilós csomagolásban.

Egyéb finomságok

Aki különlegességekre vágyik, az is bőven válogathat. Aldiban a füge 500 grammos kiszerelése 899 Ft. A körték kedvelői is körbenézhetnek: az Aldiban a Lucas körte 599 Ft/kg áron kapható. A Tesco továbbá ananászt is kínál 599 forintért kilónként. A Lidlben a kelbimbó is akcióba került - 699 forintért kapható csomagonként, a kiszerelés pedig 750 grammos. 

Összességében tehát a szőlő és a paprika a hét abszolút sztárjai, de az alma, a paradicsom és a különlegesebb gyümölcsök is jóval kedvezőbb áron szerezhetők be szeptember közepén. Érdemes körbenézni, mert most szinte minden boltban találunk valami finomságot akcióban.

 

