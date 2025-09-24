Ájulós a gyerek? A tatabányai gyerekambulancia tanácsait fontos megszívelni

Az ájulás leggyakoribb okai

tartós állás

ülésből hirtelen felállás, hirtelen testhelyzet változtatás

zsúfolt, levegőtlen helyiség

vércukorszint ingadozása

elégtelen folyadékbevitel

kimerültség

félelem, erős fájdalom, hirtelen stressz

Ezek az ájulást megelőző tünetek:

gyengeség

sápadtság

verejtékezés

hányinger

ásítás

bizonytalanság.

Mikor jelez komoly bajt az ájulás?

A rendszeres ájulás betegséget is jelezhet. Ritkán előfordulhat, hogy szív- és érrendszeri betegség, vérszegénység, idegrendszeri betegség előjele. A gyerekosztály szakemberei felhívták a figyelmet, ha az eset ismétlődik, vagy ha más tünetek is jelentkeznek, akkor orvoshoz kell vinni a gyereket.

Azonban fontos tudni, hogy egy „egyszerű” ájulás rándulásokkal jár. A kiváltó okok egészen egyszerűek is lehetnek. A tatabányai kórház kilistázta, mi a teendő, ha a gyerek rendszeresen elájul.A szülők gyakran tapasztalhatnak a gyerekek néhány apró megrándulást, de ez önmagában nem jelent epilepsziás rohamot.

Ekkor kell orvoshoz fordulni az ájulás miatt

ha több alkalommal ismétlődik

ha hosszú ideig tart az eszméletvesztés

ha a bevezető tüneteken kívül egyéb tünet is társul hozzá

ha nincs kiváltó ok, vagy nem álló helyzetben következik be

6 éves kor alatti ájulás esetén

Ezt kell tenni ájulás esetén

Amikor a gyerek jelzi, hogy rosszul van, illetve sápadtságot, verejtékezést látunk nála, akkor óvatosan helyezzük vízszintes helyzetbe. Ruháit lazítsuk meg, lábait emeljük meg. Erre általában pár másodperc alatt rendeződni szokott a rosszullét.