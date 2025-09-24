55 perce
Ájulós a gyerek? A tatabányai gyerekambulancia tanácsait fontos megszívelni
Ijesztő a látvány, amikor egy gyerek a semmiből egyszer csak összeesik. A kiváltó okok egészen egyszerűek is lehetnek. A tatabányai kórház kilistázta, mi a teendő rendszeres gyerekkori ájulás esetén.
A Szent Borbála Kórház újabb jó tanácsokkal szolgált a szülőknek. A kórház gyerekosztálya nemrég az őszi gyerekbetegségek körüli teendőkről adott életmentő tanácsokat, most a gyerekkori ájulás tudnivalóit osztotta meg.
Gyerekkori ájulás: nem mindig jelent komoly veszélyt
Rengeteg gyereket, különösen a pubertáskorúakat érinti a probléma, amelyet a szervezetben rövid ideig tartó oxigénhiány okoz. A tatabányai kórház kiemelte: ez egy átmeneti és általában rövid ideig tartó eszméletvesztési állapot és az ájulás maga nem jelent komoly veszélyt. Aki elájul, az gyorsan fel is ébred. Az ájulás okai egészen széles skálán mozognak.
Vörös riasztás a tatabányai kórháztól: végzetes, ha ezt teszi a beteg gyerekkel!
Az ájulás leggyakoribb okai
- tartós állás
- ülésből hirtelen felállás, hirtelen testhelyzet változtatás
- zsúfolt, levegőtlen helyiség
- vércukorszint ingadozása
- elégtelen folyadékbevitel
- kimerültség
- félelem, erős fájdalom, hirtelen stressz
Ezek az ájulást megelőző tünetek:
- gyengeség
- sápadtság
- verejtékezés
- hányinger
- ásítás
- bizonytalanság.
Mikor jelez komoly bajt az ájulás?
A rendszeres ájulás betegséget is jelezhet. Ritkán előfordulhat, hogy szív- és érrendszeri betegség, vérszegénység, idegrendszeri betegség előjele. A gyerekosztály szakemberei felhívták a figyelmet, ha az eset ismétlődik, vagy ha más tünetek is jelentkeznek, akkor orvoshoz kell vinni a gyereket.
Azonban fontos tudni, hogy egy „egyszerű” ájulás rándulásokkal jár. A kiváltó okok egészen egyszerűek is lehetnek. A tatabányai kórház kilistázta, mi a teendő, ha a gyerek rendszeresen elájul.A szülők gyakran tapasztalhatnak a gyerekek néhány apró megrándulást, de ez önmagában nem jelent epilepsziás rohamot.
Ekkor kell orvoshoz fordulni az ájulás miatt
- ha több alkalommal ismétlődik
- ha hosszú ideig tart az eszméletvesztés
- ha a bevezető tüneteken kívül egyéb tünet is társul hozzá
- ha nincs kiváltó ok, vagy nem álló helyzetben következik be
- 6 éves kor alatti ájulás esetén
Ezt kell tenni ájulás esetén
Amikor a gyerek jelzi, hogy rosszul van, illetve sápadtságot, verejtékezést látunk nála, akkor óvatosan helyezzük vízszintes helyzetbe. Ruháit lazítsuk meg, lábait emeljük meg. Erre általában pár másodperc alatt rendeződni szokott a rosszullét.
Ha már kicsit jobban van fel kell ültetni. Ha - az ágyon kinyújtott lábakkal - tud ülni, igyon, egyen szénhidrát dús ételt, például szőlőcukrot vagy csokit. Ezután szabad csak lábra állítani úgy, hogy először lelógatjuk a lábát a földre, majd felsegítjük.
Ha a gyerek ájuláskor összezuhan, elesik és esetleg beüti a fejét, figyelni kell a reakcióit. Ha az ütés után hányás, aluszékonyság jelentkezik, ez utalhat agyrázkódásra, így azonnal orvoshoz kell fordulni, figyelmeztet a kórház.
Mentőt kell értesíteni akkor is, ha a gyerek az ájulás utáni teendők után, rövid időn belül nem nyeri vissza az eszméleté.
Megelőzhető az ájulás, itt vannak a módszerrel
- ne hagyja ki a gyerek a reggelit
- rendszeresen, naponta legalább háromszor étkezzen
- igyon a gyerek eleget
- pihentetően és eleget aludjon éjszaka
- aki hajlamos az ájulásra, az a hirtelen testhelyzet változtatást kerülje