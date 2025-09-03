szeptember 3., szerda

Megjött az ősz bomba akciója: most airfryerrel süthetsz tökéletes sütőtököt

Alig kezdődött meg az ősz, máris itt van az őszi szezon egyik bomba akciója. Nem tudod, milyen a sütés airfryerben? Ez az ajánlat és sütőtökrecept egyből cselekvésre késztet. Ráadásul csak 1-2 boltban él majd az akció, amit szeptember 4-től kínálnak.

Kemma.hu

Búcsút intettünk a nyárnak, szép lassan ráfordulunk az őszre és ezzel együtt az őszi ízekre. Számos zöldségnek kezdődik meg ilyenkor a szezonja, mint például a sütőtöké. Most az elkészítéséhez olyan eszközt vásárolhatsz verhetetlen áron, amivel garantáltan a tökéletes sütőtököt és tökéletes ételt fogod elkészíteni a családod számára. Ha eddig még nem próbáltad, milyen a sütés airfryerben, akkor ennél jobb alkalmad nem is adódhatna.

Sütés airfryerben? Ennél olcsóbban most nem lehet konyhai csodamasinád
Sütés airfryerben? Ennél olcsóbban most nem lehet konyhai csodamasinád
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Sütés airfryerben? A sütőtökszezon elhozta a bomba ajánlatot

A Lidl ismét nagyot húzott. Akciós újságukból kiderül, hogy ezen a héten akciós áron kínálják a duplazónás forrólevegős fritőzt. Azonban ez a konyhai eszköz nem szerezhető be az üzletlánc minden boltjában az országban. Csupán 6 üzletben, köztük Komárom-Esztergom vármegyében, a Bánomi úti Lidl-ben lesz elérhető ez az akció. Ezzel az airfryerrel pedig garantáltan úgy lehet nekivágni az ősznek, hogy megvan a tökéletes eszközünk ahhoz, hogy elkészítsük a tökéletes sütőtökünket. Ugyanis érkezik a sütőtök szerelmeseinek időszaka.

Ahogy arról már korábban is írtunk, nem csupán egyféle sütőtök létezik. Számtalan változatát fogyasztjuk, azonban nem mindegyiknek egyforma a textúrája és az ízvilága. A legnépszerűbb fajták közé tartozik a kanadai sütőtök, japán sütőtök, nagydobosi sütőtök, édesburgonya tök, valamint a Provance-i muskotály sütőtök. 

A sütőtök sütése airfryerben épp ugyanúgy lehet kifogástalan, mint a sütőtök sütése sütőben. Korábban már mutattunk nektek egy tökéletes sütőtökreceptet, hogyan is készítsétek el, ha sütőben sütnétek.

Erre figyelj, ha airfyerben sütsz sütőtököt

Az airfyerben készítés csupán annyiban tér el, hogy a sütőkosárba helyezett tökszeltek fölé nem helyezünk alufóliát, hanem 190-200 fokon sütjük 20-30 percig. Hogy minden oldala egyenletesen süljön, félidőben forgasd meg a szeleteket. Fontos tanács, hogy ha airfryerben sütöd a sütőtököt, akkor az hamarabb elkészül, mint a hagyományos sütőben. Mindig figyelni kell arra, hogy csupán egy réteg tök legyen a kosárban, hogy azok egyenletesen sülhessenek. A Vaol további remek tippeket és recepteket is ajánl.

 

