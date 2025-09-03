Megjött az ősz bomba akciója: most airfryerrel süthetsz tökéletes sütőtököt

Búcsút intettünk a nyárnak, szép lassan ráfordulunk az őszre és ezzel együtt az őszi ízekre. Számos zöldségnek kezdődik meg ilyenkor a szezonja, mint például a sütőtöké. Most az elkészítéséhez olyan eszközt vásárolhatsz verhetetlen áron, amivel garantáltan a tökéletes sütőtököt és tökéletes ételt fogod elkészíteni a családod számára. Ha eddig még nem próbáltad, milyen a sütés airfryerben, akkor ennél jobb alkalmad nem is adódhatna.

Sütés airfryerben? Ennél olcsóbban most nem lehet konyhai csodamasinád

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Sütés airfryerben? A sütőtökszezon elhozta a bomba ajánlatot

A Lidl ismét nagyot húzott. Akciós újságukból kiderül, hogy ezen a héten akciós áron kínálják a duplazónás forrólevegős fritőzt. Azonban ez a konyhai eszköz nem szerezhető be az üzletlánc minden boltjában az országban. Csupán 6 üzletben, köztük Komárom-Esztergom vármegyében, a Bánomi úti Lidl-ben lesz elérhető ez az akció. Ezzel az airfryerrel pedig garantáltan úgy lehet nekivágni az ősznek, hogy megvan a tökéletes eszközünk ahhoz, hogy elkészítsük a tökéletes sütőtökünket. Ugyanis érkezik a sütőtök szerelmeseinek időszaka.

Ahogy arról már korábban is írtunk, nem csupán egyféle sütőtök létezik. Számtalan változatát fogyasztjuk, azonban nem mindegyiknek egyforma a textúrája és az ízvilága. A legnépszerűbb fajták közé tartozik a kanadai sütőtök, japán sütőtök, nagydobosi sütőtök, édesburgonya tök, valamint a Provance-i muskotály sütőtök.

A sütőtök sütése airfryerben épp ugyanúgy lehet kifogástalan, mint a sütőtök sütése sütőben. Korábban már mutattunk nektek egy tökéletes sütőtökreceptet, hogyan is készítsétek el, ha sütőben sütnétek.