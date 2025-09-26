2 órája
Néhány nap és itt az adómentesség: 5+1 pontban a legfontosabb tudnivalók
Időben lépjen az, aki igénybe szeretné venni az szja-mentességet. A három gyereket nevelő anyák adómentessége közeledik, van néhány tudnivaló, soroljuk.
Október 1-jétől számos családban több pénz jön a házhoz. A kormány döntése szerint ugyanis 1-jétől vezetik be a háromgyerekes anyák adómentességét. Soroljuk, mit kell tenni, hogy ne essen el a pénztől a család.
Adómentesség és adókedvezmény: itt van az 5 legfontosabb tudnivaló
A háromgyerekes adómentesség október 1-jei bevezetésének sok család örül, hiszen a három gyereket nevelő családok bevételéből a kiadás is sok. Így az szja-mentesség több százezer forintot hozhat évente a családnak. Soroljuk, a legfontosabb tudnivalókat, lépéseket.
1. Mely gyerekek után jár a a három gyereket nevelő anyák adómentessége?
Minden vér szerinti vagy örökbefogadott, legalább három gyerekre, aki után az anya jelenleg családi pótlékot kap. Akkor is jár az adómentesség, ha az anya családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt. Ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
Tehát adómentesség felnőtt gyerekre tekintettel is kérhető, feltéve, ha az anya 12 évig kapott utánuk családi pótlékot.
2. Mikortól adómentes a jövedelem?
A szeptember 20-a után szerzett kedvezményalapot képező jövedelmekre, munkaviszonyból származó jövedelemre. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem esetén a novemberben érkező fizetésben mutatkozik meg az adómentesség.
3. A családi adókedvezmény is igénybe vehető?
Nem, a családi adó -és járulékkedvezmény továbbra is igénybe vehető, ha van olyan gyerek a családban, akit az anya saját háztartásában nevel és utána családi pótlék jár. Tehát a kedvezményezett eltartottnak, vagy családi kedvezmény szempontjából figyelembe vehetőnek számít.
Emiatt érdemes kiszámolni a lehetőségeket, hiszen július 1-je óta gyerekenként 330 ezer forint, tehát a három gyerekre összesen 990 ezer forint családi adókedvezmény érvényesíthető. Ha ezt a család nem tudja teljesen kiaknázni, a fennmaradó részt járulékkedvezmény formájában lehet kérni.
4. Ki veheti igénybe a családi adó -és járulékkedvezményt?
Az adó- és járulékkedvezmény megosztható a házas- vagy bejegyzett élettárssal, vagy a házas- és élettárs teljes egészében igénye veheti azt. Ha nincs megosztás, akkor járulékkedvezmény vehető igénybe a háromgyerekes anya részéről.
Szintén családi járulékkedvezményként érvényesíthető a családi kedvezménynek azt része, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből nem tudnak igénybe venni.
Például: mindhárom gyerek iskolás, az anya saját gyerekei. Így rájuk egyrészt az anya adómentességet kérhet, másrészt a három gyerekre érvényes családi adókedvezmény is számítható a házastárs, bejegyzett élettárs jövedelméből. Ha ez a jövedelem kevesebb, mint a három gyerekre számított, összesen 990 ezer forint adókedvezmény, akkor az anya járulékkedvezmény formájában igényelheti a fennmaradó részt.
Az adómentesség addig érvényesíthető, ameddig az anya jogosult erre a kedvezményre. Például az anyának van egy 16 éves, egy 13 éves és egy 6 éves gyereke. Ha az anya elválik és a három közül az egyik, 13 éves gyerekét az apának ítélik, az anya jogosult a mentességre, ha 12 évig ő kapta a gyerek után a családi pótlékot.
Ha viszont válás esetén az anya három gyereke közül a 6 éves gyerekét ítélik az apának, akkor az anya adómentessége megszűnik.
Ha valaki most a már felnőtt gyerekekre tekintettel kéri a kedvezményt, az élethosszig jár, feltéve, ha a gyerekekre 12 évig kapott az anya a családi pótlékot. Váltott gondoskodásban nevelő szülők esetében a családi pótlék megosztásra kerül, az anya akkor is háromgyerekesnek minősül.
5. Milyen papírmunka vár a családokra?
- Nyilatkozatot kell leadni az adómentesség igénybevételéhez. A három gyereket nevelő anyák adómentessége nem jár automatikusan, nyilatkozni kell róla. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, illetve a munkáltatónál elérhető nyilatkozaton, illetve az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban lehet leadni október 1-jétől.
- Ha van családi adó - és járulékkedvezményre jogosító körülmény, úgy a házastárssal, bejegyzett élettárs nyilatkozatát is érdemes módosítani, hiszen ezzel is több marad a család zsebében.
- A családi adó- és járulékkedvezmény év közben is érvényesíthető, de ha valaki nem kéri azt, akkor a következő évi adóbevallásban is visszaigényelhető.
+1 Ha nincs adó, hogy lesz társadalombiztosítása és nyugdíja az anyának?
Ha nem fizet a háromgyerekes anya adót és járulékot, hogy lesz nyugdíja? Ennek utánajártunk: ha a járulékokat a családi kedvezmény miatt nem kell megfizetni, attól még a társadalombiztosítás él, és a nyugdíjjogosultság is pörög tovább.
Mintegy negyedmillió családnak jelent pluszpénzt a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége, de az adómentességet igényelni kell – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Hamarosan életbe lép az a kormányzati intézkedés, amely hatalmas könnyebbséget hozhat a családoknak: 2025-től a háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak, 2026-tól pedig fokozatosan a kétgyermekes anyák is csatlakoznak ehhez a kedvezményhez. A változás akár milliós pluszt jelenthet a családi kasszában.