Néhány nap és itt az adómentesség: 5+1 pontban a legfontosabb tudnivalók

Október 1-jétől számos családban több pénz jön a házhoz. A kormány döntése szerint ugyanis 1-jétől vezetik be a háromgyerekes anyák adómentességét. Soroljuk, mit kell tenni, hogy ne essen el a pénztől a család.

Háromgyerekes anyák adómentessége napokon belül igényelhető

Fotó: Irina WS

Adómentesség és adókedvezmény: itt van az 5 legfontosabb tudnivaló

A háromgyerekes adómentesség október 1-jei bevezetésének sok család örül, hiszen a három gyereket nevelő családok bevételéből a kiadás is sok. Így az szja-mentesség több százezer forintot hozhat évente a családnak. Soroljuk, a legfontosabb tudnivalókat, lépéseket.

1. Mely gyerekek után jár a a három gyereket nevelő anyák adómentessége?

Minden vér szerinti vagy örökbefogadott, legalább három gyerekre, aki után az anya jelenleg családi pótlékot kap. Akkor is jár az adómentesség, ha az anya családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt. Ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Tehát adómentesség felnőtt gyerekre tekintettel is kérhető, feltéve, ha az anya 12 évig kapott utánuk családi pótlékot.

2. Mikortól adómentes a jövedelem?

A szeptember 20-a után szerzett kedvezményalapot képező jövedelmekre, munkaviszonyból származó jövedelemre. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem esetén a novemberben érkező fizetésben mutatkozik meg az adómentesség.

3. A családi adókedvezmény is igénybe vehető?

Nem, a családi adó -és járulékkedvezmény továbbra is igénybe vehető, ha van olyan gyerek a családban, akit az anya saját háztartásában nevel és utána családi pótlék jár. Tehát a kedvezményezett eltartottnak, vagy családi kedvezmény szempontjából figyelembe vehetőnek számít.

Emiatt érdemes kiszámolni a lehetőségeket, hiszen július 1-je óta gyerekenként 330 ezer forint, tehát a három gyerekre összesen 990 ezer forint családi adókedvezmény érvényesíthető. Ha ezt a család nem tudja teljesen kiaknázni, a fennmaradó részt járulékkedvezmény formájában lehet kérni.

4. Ki veheti igénybe a családi adó -és járulékkedvezményt?