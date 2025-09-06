Ezért bukhatják el sokan a háromgyerekes adómentességet

Hamarosan életbe lép az a kormányzati intézkedés, amely hatalmas könnyebbséget hozhat a családoknak: 2025-től a háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak, 2026-tól pedig fokozatosan a kétgyermekes anyák is csatlakoznak ehhez a kedvezményhez. A változás akár milliós pluszt jelenthet a családi kasszában, azonban az adómentesség nem jár automatikusan.

A NAV most segít tisztázni a kérdéseket az anyák adómentességével kapcsolatosan

Fotó: Cast Of Thousands / Forrás: Shutterstock

Akár egymillió forinttal is több maradhat a családoknál éves szinten az intézkedésnek köszönhetően. A Kemma.hu megkereste Tamás Krisztina bér- és társadalombiztosítási szakértőt, hogy megtudja mikor is érkezhet a számlánkra a plusz összeg.

Ezt kell tenned az adómentességhez

A szakértő szerint, bár sokan úgy tudják, októbertől él az új szabály, valójában a november elején érkező fizetésben látható majd először a különbség. Ám ez is csak akkor, ha a szülő előtte megteszi a szükséges lépést.

– Bár még hivatalos információt nem kaptunk róla, én azt gondolom, hogy október előtt nyilatkoznia kell az érintett anyáknak – mondta a szakértő. Ennek oka, hogy a munkáltatók jelenleg csak a kiskorú, családi pótlékra jogosult gyermekeket tartják nyilván, hiszen ez eddig a szabadságok kiadása szempontjából volt fontos. Az adómentesség azonban minden gyermek után jár, akkor is, ha már betöltötte a 18. életévét. Így ezek az adatok a legtöbb munkáltató rendszerében nem szerepelnek.