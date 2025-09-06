2 órája
Ezért bukhatják el sokan a háromgyerekes adómentességet
Több százezer forint maradhat a családok zsebében októbertől. A háromgyerekes adómentesség, azonban nem jár automatikusan, fontos lépésekre figyelmeztetnek a szakértők.
Hamarosan életbe lép az a kormányzati intézkedés, amely hatalmas könnyebbséget hozhat a családoknak: 2025-től a háromgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességet kapnak, 2026-tól pedig fokozatosan a kétgyermekes anyák is csatlakoznak ehhez a kedvezményhez. A változás akár milliós pluszt jelenthet a családi kasszában, azonban az adómentesség nem jár automatikusan.
Akár egymillió forinttal is több maradhat a családoknál éves szinten az intézkedésnek köszönhetően. A Kemma.hu megkereste Tamás Krisztina bér- és társadalombiztosítási szakértőt, hogy megtudja mikor is érkezhet a számlánkra a plusz összeg.
Ezt kell tenned az adómentességhez
A szakértő szerint, bár sokan úgy tudják, októbertől él az új szabály, valójában a november elején érkező fizetésben látható majd először a különbség. Ám ez is csak akkor, ha a szülő előtte megteszi a szükséges lépést.
– Bár még hivatalos információt nem kaptunk róla, én azt gondolom, hogy október előtt nyilatkoznia kell az érintett anyáknak – mondta a szakértő. Ennek oka, hogy a munkáltatók jelenleg csak a kiskorú, családi pótlékra jogosult gyermekeket tartják nyilván, hiszen ez eddig a szabadságok kiadása szempontjából volt fontos. Az adómentesség azonban minden gyermek után jár, akkor is, ha már betöltötte a 18. életévét. Így ezek az adatok a legtöbb munkáltató rendszerében nem szerepelnek.
Kiszámoltuk, hogy mennyi marad a családoknál az anyák adómentességének köszönhetően
Ezért a bérszámfejtés során automatikusan nem tudják megállapítani az adómentességet, hacsak az érintett anyák nem nyilatkoznak előzetesen.
– Ha a munkáltatója nem jelzi a teendőket, akkor az édesanya legkésőbb október közepén keresse meg a bérszámfejtőt, hogy mi a teendő – tanácsolta a szakértő.
Mire kell figyelni?
- A kedvezmény igénybevételéhez várhatóan nyilatkozni kell a munkáltatónál.
- A nyilatkozatban fel kell tüntetni minden gyermeket, nem csak a kiskorúakat.
- Ha a nyilatkozat elmarad, az adómentesség nem lesz érvényes a fizetésben.
Mi lesz az szja-mentes anyák tb-jével és nyugdíjával? Válaszolt a NAV
A háromgyermekes anyák számára a változás jelentős pluszt hozhat: egy átlagos kereset mellett akár évi egymillió forint maradhat a családnál. A kétgyermekes édesanyák 2026-tól fokozatosan élhetnek ezzel a lehetőséggel.
Kiszámoltuk: ennyi marad a családoknál
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők havi bruttó átlagkeresete Komárom-Esztergom vármegyében 591 329 forint volt. A 15 százalékos személyi jövedelemadó eltörlésével az érintett anyák havi szinten közel 89 ezer forinttal vihetnek haza többet, ami éves szinten több mint egymillió forintos pluszt jelenthet a családi kasszában.
A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) is adómentessé válik, így a kismamák akár havonta több tízezer forinttal nagyobb összeget kaphatnak kézhez. A szülési szabadság 24 hetére járó CSED például a jelenlegi számítások szerint havonta körülbelül 88 ezer forinttal lesz több, míg a GYED esetében a maximális összegnél 61 ezer forinttal emelkedhet a nettó juttatás.