Ne dőlj be az unokázós trükknek: így csaltak ki több milliót egy idős nőtől

Az adathalászat és a telefonos megtévesztések egyre nagyobb számban fordulnak elő Magyarországon is – a csalók rendszerint félelemkeltéssel, sürgetéssel vagy hivatalos szervek nevével élnek vissza. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.

Az adathalászat egyik leggyakoribb formája, amikor a csalók hivatalosnak tűnő üzenetekkel próbálnak bizalmas adatokat kicsalni

Forrás: pexels.com

Adathalászat SMS-ben: kamu NAV-oldalra irányítanak

A közelmúltban több olvasónk is jelezte, hogy gyanús üzeneteket kaptak, melyek szerint „adóhátralékot” kell rendezniük, egy hamis NAV-linken keresztül. Ezek az üzenetek tipikusan 15–20 ezer forintos tartozást említenek, és egy olyan oldalra visznek, amely első ránézésre hivatalosnak tűnik – valójában viszont csalók üzemeltetik, akik a bankkártyaadatokat próbálják megszerezni. Fontos tudni, hogy a NAV sem SMS-ben, sem e-mailben nem küld fizetési felszólítást, és nem kér adatokat linkeken keresztül.