Ne dőlj be az unokázós trükknek: így csaltak ki több milliót egy idős nőtől
Hiába a figyelmeztetések, a csalók továbbra is lecsapnak az idősekre és a gyanútlan internetezőkre. Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól.
Az adathalászat és a telefonos megtévesztések egyre nagyobb számban fordulnak elő Magyarországon is – a csalók rendszerint félelemkeltéssel, sürgetéssel vagy hivatalos szervek nevével élnek vissza. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.
Adathalászat SMS-ben: kamu NAV-oldalra irányítanak
A közelmúltban több olvasónk is jelezte, hogy gyanús üzeneteket kaptak, melyek szerint „adóhátralékot” kell rendezniük, egy hamis NAV-linken keresztül. Ezek az üzenetek tipikusan 15–20 ezer forintos tartozást említenek, és egy olyan oldalra visznek, amely első ránézésre hivatalosnak tűnik – valójában viszont csalók üzemeltetik, akik a bankkártyaadatokat próbálják megszerezni. Fontos tudni, hogy a NAV sem SMS-ben, sem e-mailben nem küld fizetési felszólítást, és nem kér adatokat linkeken keresztül.
Ezeknek soha ne dőljünk be: ellophatják az adatainkat!
Több millió forintot csaltak ki egy idős asszonytól
Miközben az interneten keresztül zajlik az adathalászat, a klasszikus unokázós csalások sem tűntek el. Vas vármegyében egy idős nő vált áldozattá, miután egy magát ügyvédnek kiadó férfi felhívta, és azt állította, hogy a fia bajba került. A „fiú” is megszólalt a telefonban, és kérte, hogy gyorsan adjon össze minden elérhető készpénzt és ékszert. Az asszony több mint 2 millió forintnyi értéket tett egy zacskóba, és a kertkapura akasztotta, ahogy azt utasították. Mire észrevette a csalást, már késő volt – írja a police.hu oldala.
Adathalász támadásra figyelmeztetnek a rendőrök: ha ezt látod, nehogy rákattints!
Mire figyeljünk, hogy ne váljunk áldozattá?
Legyen szó telefonhívásról vagy SMS-ről, mindig gyanakodjunk, ha sürgetnek, pénzt kérnek vagy hivatalos szervre hivatkoznak. Soha ne adjunk ki adatokat idegeneknek, és ne kattintsunk gyanús linkekre. Ha kétségünk van, kérdezzünk meg egy hozzátartozót vagy hívjuk fel a hivatalos ügyfélszolgálatot. Gyanú esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot – egy higgadt döntés több százezer forintot is megmenthet.