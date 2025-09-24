szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelemfelhívás

48 perce

Ne dőlj be az unokázós trükknek: így csaltak ki több milliót egy idős nőtől

Címkék#nav#unokázós#áldozat#adathalászat

Hiába a figyelmeztetések, a csalók továbbra is lecsapnak az idősekre és a gyanútlan internetezőkre. Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól.

Kemma.hu

Az adathalászat és a telefonos megtévesztések egyre nagyobb számban fordulnak elő Magyarországon is – a csalók rendszerint félelemkeltéssel, sürgetéssel vagy hivatalos szervek nevével élnek vissza. A cél minden esetben ugyanaz: minél gyorsabban megszerezni az áldozatok pénzét vagy személyes adatait.

Az adathalászat egyik leggyakoribb formája, amikor a csalók hivatalosnak tűnő üzenetekkel próbálnak bizalmas adatokat kicsalni.
Az adathalászat egyik leggyakoribb formája, amikor a csalók hivatalosnak tűnő üzenetekkel próbálnak bizalmas adatokat kicsalni
Forrás: pexels.com

Adathalászat SMS-ben: kamu NAV-oldalra irányítanak

A közelmúltban több olvasónk is jelezte, hogy gyanús üzeneteket kaptak, melyek szerint „adóhátralékot” kell rendezniük, egy hamis NAV-linken keresztül. Ezek az üzenetek tipikusan 15–20 ezer forintos tartozást említenek, és egy olyan oldalra visznek, amely első ránézésre hivatalosnak tűnik – valójában viszont csalók üzemeltetik, akik a bankkártyaadatokat próbálják megszerezni. Fontos tudni, hogy a NAV sem SMS-ben, sem e-mailben nem küld fizetési felszólítást, és nem kér adatokat linkeken keresztül.

Több millió forintot csaltak ki egy idős asszonytól

Miközben az interneten keresztül zajlik az adathalászat, a klasszikus unokázós csalások sem tűntek el. Vas vármegyében egy idős nő vált áldozattá, miután egy magát ügyvédnek kiadó férfi felhívta, és azt állította, hogy a fia bajba került. A „fiú” is megszólalt a telefonban, és kérte, hogy gyorsan adjon össze minden elérhető készpénzt és ékszert. Az asszony több mint 2 millió forintnyi értéket tett egy zacskóba, és a kertkapura akasztotta, ahogy azt utasították. Mire észrevette a csalást, már késő volt – írja a police.hu oldala.

Mire figyeljünk, hogy ne váljunk áldozattá?

Legyen szó telefonhívásról vagy SMS-ről, mindig gyanakodjunk, ha sürgetnek, pénzt kérnek vagy hivatalos szervre hivatkoznak. Soha ne adjunk ki adatokat idegeneknek, és ne kattintsunk gyanús linkekre. Ha kétségünk van, kérdezzünk meg egy hozzátartozót vagy hívjuk fel a hivatalos ügyfélszolgálatot. Gyanú esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot – egy higgadt döntés több százezer forintot is megmenthet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu