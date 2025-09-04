szeptember 4., csütörtök

Vasútfejlesztés

1 órája

Nagy munkába vág a MÁV, az ácsi vasútállomás is teljesen megújul: itt vannak a részletek

A MÁV állomásfelújítási programja Komárom-Esztergom vármegyébe is elért. Megkezdődik az ácsi vasútállomás teljes külső felújítása, amely során megújul a felvételi épület tetőszerkezete és homlokzata. Az átalakítás célja, hogy Ács közlekedési csomópontja kényelmesebb és modernebb környezetet biztosítson az utazóknak.

Balogh Rebeka

Nagy munka veheti hamarosan kezdetét a győri fővonalon, ugyanis felújítják az ácsi vasútállomást. A munkálatok során megújul a magastető, korszerűsítik a homlokzatot és kicserélik a régi nyílászárókat, így az utasok hamarosan modernebb és komfortosabb környezetben várhatják a vonatokat – írta Ács Város Hivatalos Facebook oldala

Ácsi vasútállomás felújítása országos program része

Mint arról Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője beszámolt, a fejlesztés a MÁV-csoport országos állomásfelújítási programjának része, amely több mint harminc helyszínt érint tizennégy vármegyében. A teljes költségvetés megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg. Az országos kezdeményezés célja, hogy a kisebb települések állomásai is korszerű környezetet biztosítsanak az utazóknak.

A munkálatok Ácson nemcsak a homlokzat megújítását jelentik. A tervek szerint korszerűsítik az utasforgalmi tereket, felújítják a várótermet, a mosdókat és az állomás teljesen akadálymentesített lesz. Várhatóan új burkolatok, valamint kerékpártárolók is helyet kapnak, hogy a mindennapi közlekedés még kényelmesebb legyen.

Modernizáció és kényelem Ácson

Az országos programról a MÁV-csoport hivatalos honlapján elérhető információk szerint több állomás teljes átalakításon esik át, így például Poroszlón nemcsak az épület, hanem a környezet is teljesen megújul. Hasonló fejlesztések várhatók Ácson is, ahol a magastető korszerűsítése és a nyílászárók cseréje mellett rendezik a környezetet, járdákat, parkolókat. Ez a beruházás hosszú távon biztosítja a település lakóinak és az átutazóknak a magasabb színvonalú szolgáltatásokat

Cél: legyen élhetőbb állomás Ácson

A fejlesztés nemcsak az esztétikai megújulást jelenti, hanem a mindennapi életminőséget is javítja. Az akadálymentesítés révén az idősek és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesebben tudják majd használni az állomást, a korszerűbb belső terek pedig kulturáltabb várakozást biztosítanak. Az átalakítás célja, hogy a helyiek büszkék lehessenek vasútállomásukra, az utasok pedig örömmel térjenek vissza Ács megújult állomására.

Az ácsi vasútállomás felújítása egy nagyobb, országos léptékű program része, amelynek köszönhetően a település közlekedési csomópontja teljesen új arculatot kap. A munkálatok befejezését követően a helyiek és az átutazók is egy korszerű, kényelmes és utasbarát állomást vehetnek majd birtokba.

 

 

