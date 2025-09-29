1 órája
A Vérteserdő ismeretterjesztő előadásai, érdekes bemutatói gyerekeknek és felnőtteknek
A gímszarvas párzási időszakát nevezzük szarvasbőgésnek. A bika jellegzetes hangja a tehenek terelgetését szolgálja, és egyben jelzés a többi bikának arról, hogy ki a hárem ura. A szeptemberi szarvasbőgés a vadászember egyik legkedvesebb időszaka.
A Vérteserdő Zrt. az idei évben is szervezett szarvasbőgés-hallgató túrákat. Ezek iránt óriási volt az érdeklődés szeptemberben: a helyek hamar beteltek, két hét alatt csaknem ötszáz résztvevő csatlakozott a programokhoz. Ismét két helyszínen, a vármegyehatárhoz közeli Kőhányáson és Agostyánban szervezte a Vérteserdő a túrákat. Alkalmanként 40 fős csoportok indultak el kíváncsian és izgatottan az erdőbe. Nem volt két egyforma túra: az erdő nem fukarkodott megajándékozni a jelenlévőket a magyar erdők királyának messzehangzó hangjával. Három tapasztalt szakmai előadó adta át tudását és ismereteit a témában. Ruppert József, a Vérteserdő Zrt. nyugalmazott vadászati irodavezetője, Kis Balázs vadgazdálkodási osztályvezető és Erdélyi Tamás kerületvezető erdész, többszörös szarvasbőgő bajnok tartott felváltva előadásokat 14 estén át a Vértesben és a Gerecsében.
A szarvasbőgés-hallgató túrák nemcsak a természetkedvelőket, hanem iskolai csoportokat is vonzottak. Az idei évben öt osztály látogatott el a Vértesbe és a Gerecsébe: a vértesacsai Reményik Sándor Református Általános Iskolából, a tatabányai Szent Margit Gimnázium és Általános Iskolából két osztály, valamint a tatai Talentum Iskolából és az almásfüzitői Fekete István Általános Iskolából érkeztek diákok. Több intézmény már „visszajáró vendégnek” számít, így a fiatalok számára igazi hagyománnyá válhat a túra.
Az iskolák mellett különböző közösségek és egyesületek is nagy érdeklődést mutattak. A Tatabányai Természetjáró Nyugdíjas Klub tagjai, valamint a Sportos Cukorbetegek Egyesülete is részt vett a programon. A hétvégi alkalmak különösen népszerűek voltak a családok körében: sokan gyerekekkel és nagyszülőkkel érkeztek, míg mások romantikus esti programként választották a túrát.
Az alkalmak nemcsak a gímszarvasról, annak nászáról is szóltak. Értékes ismeretet és tudást kaptak az érdeklődők közvetlen környezetünkről, az élővilágról, a helyi kultúráról és a szakmai hagyományokról. Szóba kerültek az erdei viselkedési szabályok és a hivatásos vadászok mindennapi munkája is. Természetközeli, élményekben gazdag lehetőséget teremtettek a résztvevők számára, hogy összekapcsolódjanak a természettel, méghozzá annak lehető legkisebb megzavarásával.
A korábbi években megszokott módon, a túrákhoz kapcsolódó jótékonysági gyűjtés is sok embert megérintett. Voltak, akik kifejezetten emiatt érkeztek a túrára. Hálás köszönet nekik!
Hívogatás tülökkel, tritoncsigával, PVC csővel
Erdélyi Tamás fővadász, többszörös szarvasbőgő bajnok, a Szarvasbőgő Európa-bajnokság magyar csapatának felkészítője szerint a legfontosabb, hogy megfelelő eszközt használjunk. Ez mindenkinek más és más lehet, például szürkemarha tülök, tritoncsiga, egy egyszerű PVC cső vagy kihúzható szarvas hívók, a lényeg, hogy bele lehessen csúsztatni a csizma szárába. Hozzátette, kedvenc történetét, amikor terítékre hozott egy bikát nyolc lépésről. A tehén vágyakozó hangjával hívta be magam elé. A történetet még emlékezetesebbé tette, hogy amikor a királyi vad ravatalra került, éppen megszólalt a szomszéd faluban a harang.