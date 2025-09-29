A Vérteserdő ismeretterjesztő előadásai, érdekes bemutatói gyerekeknek és felnőtteknek

A Vérteserdő Zrt. az idei évben is szervezett szarvasbőgés-hallgató túrákat. Ezek iránt óriási volt az érdeklődés szeptemberben: a helyek hamar beteltek, két hét alatt csaknem ötszáz résztvevő csatlakozott a programokhoz. Ismét két helyszínen, a vármegyehatárhoz közeli Kőhányáson és Agostyánban szervezte a Vérteserdő a túrákat. Alkalmanként 40 fős csoportok indultak el kíváncsian és izgatottan az erdőbe. Nem volt két egyforma túra: az erdő nem fukarkodott megajándékozni a jelenlévőket a magyar erdők királyának messzehangzó hangjával. Három tapasztalt szakmai előadó adta át tudását és ismereteit a témában. Ruppert József, a Vérteserdő Zrt. nyugalmazott vadászati irodavezetője, Kis Balázs vadgazdálkodási osztályvezető és Erdélyi Tamás kerületvezető erdész, többszörös szarvasbőgő bajnok tartott felváltva előadásokat 14 estén át a Vértesben és a Gerecsében.

Erdélyi Tamás bőg, hívogatja a szarvasokat

Fotó: Hartdegen Ákos/ Vérteserdő / Forrás: Vérteserdő

A szarvasbőgés-hallgató túrák nemcsak a természetkedvelőket, hanem iskolai csoportokat is vonzottak. Az idei évben öt osztály látogatott el a Vértesbe és a Gerecsébe: a vértesacsai Reményik Sándor Református Általános Iskolából, a tatabányai Szent Margit Gimnázium és Általános Iskolából két osztály, valamint a tatai Talentum Iskolából és az almásfüzitői Fekete István Általános Iskolából érkeztek diákok. Több intézmény már „visszajáró vendégnek” számít, így a fiatalok számára igazi hagyománnyá válhat a túra.

Különleges hang és látvány a szeptemberi erdőben

Fotó: Hartdegen Ákos/ Vérteserdő / Forrás: Vérteserdő

Az iskolák mellett különböző közösségek és egyesületek is nagy érdeklődést mutattak. A Tatabányai Természetjáró Nyugdíjas Klub tagjai, valamint a Sportos Cukorbetegek Egyesülete is részt vett a programon. A hétvégi alkalmak különösen népszerűek voltak a családok körében: sokan gyerekekkel és nagyszülőkkel érkeztek, míg mások romantikus esti programként választották a túrát.

Kis Balázs előadását sokan hallgatták

Fotó: Hartdegen Ákos/ Vérteserdő / Forrás: Vérteserdő

Az alkalmak nemcsak a gímszarvasról, annak nászáról is szóltak. Értékes ismeretet és tudást kaptak az érdeklődők közvetlen környezetünkről, az élővilágról, a helyi kultúráról és a szakmai hagyományokról. Szóba kerültek az erdei viselkedési szabályok és a hivatásos vadászok mindennapi munkája is. Természetközeli, élményekben gazdag lehetőséget teremtettek a résztvevők számára, hogy összekapcsolódjanak a természettel, méghozzá annak lehető legkisebb megzavarásával.