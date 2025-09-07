Péliföldszentkereszt
29 perce
A Szent Kereszt felmagasztalása
Bajót A községhez tartozó kegyhelyen, Péliföldszentkereszten tartották a Szent Kereszt felmagasztalása búcsút. Szombaton délután a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontban mesemondó, a Duna Múzeum interaktív programja, kiállítás megnyitója várja az érkezőket. Az esti szentmise a szalézi rend magyarországi tartományfőnöke, Vitális Gábor atya, korábbi nyergesújfalui plébános vezetésével zajlik majd. A vasárnap délelőtti misét P. Csány Péter SDB, ezüstmisés óbudai templomigazgató celebrálja.
