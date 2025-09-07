szeptember 7., vasárnap

Péliföldszentkereszt

29 perce

A Szent Kereszt felmagasztalása

Címkék#kegyhely#község#szent kereszt#Gerecse Natúrpark Látogatóközpontban#P Csány Péter#Vitális Gábor

Kemma.hu

Bajót A községhez tartozó kegyhelyen, Péliföldszentkereszten tartották a Szent Kereszt felmagasztalása búcsút. Szombaton délután a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontban mesemondó, a Duna Múzeum interaktív programja, kiállítás megnyitója várja az érkezőket. Az esti szentmise a szalézi rend magyarországi tartományfőnöke, Vitális Gábor atya, korábbi nyergesújfalui plébános vezetésével zajlik majd. A vasárnap délelőtti misét P. Csány Péter SDB, ezüstmisés óbudai templomigazgató celebrálja. 

Pélifoldszentkereszt
Forrás: pelifoldszentkereszt.hu

 

 

