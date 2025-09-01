szeptember 1., hétfő

Ezt nézd meg!

1 órája

A hétvége legjobb sportfotói egy helyen

Címkék#fotóválogatás#labdarúgás#sport#galéria

Minden, ami a hétvégén történt vármegyénk sportvilágában, képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Tatabányai Vasas - Ikoba Beton Zsámbék (W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Oroszlány - Szomód (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Tata AC - Sárisápi BSE, Vármegyei I.osztály (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Végre ismét győzött az Opus Tigáz Tatabánya

Fotók: Hagymási Bence

 

