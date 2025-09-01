Ezt nézd meg!
1 órája
A hétvége legjobb sportfotói egy helyen
Minden, ami a hétvégén történt vármegyénk sportvilágában, képekben.
GALÉRIA: Tatabányai Vasas - Ikoba Beton Zsámbék (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Oroszlány - Szomód (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Tata AC - Sárisápi BSE, Vármegyei I.osztály (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Végre ismét győzött az Opus Tigáz TatabányaFotók: Hagymási Bence
