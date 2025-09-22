szeptember 22., hétfő

Ezt nézd meg!

3 órája

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#Kemma#komárom-esztergom megye#galéria

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Kulturális Örökség Napja sajtótájékoztató Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Ilyen volt a tatabányai Faszén Fesztivál (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Idén is díjjal jutalmazták a Príma Gála győzteseit (Fotó: H.B.)

GALÉRIA: Képeken az Otto Fuchs családi napja Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Fenyő Miklós Tatabányán (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

