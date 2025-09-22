Ezt nézd meg!
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Kulturális Örökség Napja sajtótájékoztató Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Ilyen volt a tatabányai Faszén Fesztivál (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Idén is díjjal jutalmazták a Príma Gála győzteseit (Fotó: H.B.)
GALÉRIA: Képeken az Otto Fuchs családi napja Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fenyő Miklós Tatabányán (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
