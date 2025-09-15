Összefoglaló
1 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük, és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Helyszíni fotókon a lángoló autó (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Szamóca a szarvasgomba "vadász" az Esterházy-kastélynál (Fotók: G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória
GALÉRIA: Szűrőbusz és egészségügyi programok Komáromban (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Templomok éjszakája volt Bokodon (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Ilyen volt a tatai SVÉT szombati napja (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Ilyen volt a SVÉT workshop Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Óriási fotóválogatáson az idei Motoros is Lehetnek Angyalok felvonulás (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fotókon a 11. Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás rajtja (Fotó: F.M.)Fotók: F.M.
GALÉRIA: Szabi A Pék is kint volt a SVÉT-en (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
GALÉRIA: Elkezdődött az idei SVÉT (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
GALÉRIA: 10 éve történt a migrációs válság (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Most megnéztük mi is a különleges esztergomi dzsámit (Fotó: F.M.)Fotók: F.M.
