Ezt nézd meg!
3 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: T.Danny is fellépett a tatabányai színpadra (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken az őszi ízek Dunaalmáson (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Ilyen volt a csatkai mise (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon a veterán autó felvonulás Oroszlányban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken az oroszlányi csilletoló verseny a 75. Bányásznapon (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken a 2025-ös csatkai búcsú (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Mécsesek fénye Oroszlányban, így vonultak fel a Bányásznapokon (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA : Happy Dixieland Band koncert az oroszlányi Bányásznapon (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Megkoszorúzták a bányászok emlékművét Oroszlányban (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Elrajtolt az oroszlányi Bányásznapok (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fotókon a Kőbányászati emlékhely koszorúzás Dorogon (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: tatabányai bányászsírok koszorúzása (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
