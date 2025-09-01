szeptember 1., hétfő

Ezt nézd meg!

41 perce

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Korda György, Korda Gyuri, majk, Alma együttes

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Fotókon az Alma együttes a majki fesztiválon (Galéria: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Telt ház és fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon (W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Hatalmas bulit csapott Korda Gyuri bácsi a Majki Nyár Fesztiválon (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Ilyen volt a Mazsola tábor Tatabányán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Képeken a tatai zsinagóga (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon a megbontott Turul madár (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

 

 

