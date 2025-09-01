Ezt nézd meg!
1 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Fotókon az Alma együttes a majki fesztiválon (Galéria: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Telt ház és fergeteges hangulat a Majki Nyár Fesztiválon (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Hatalmas bulit csapott Korda Gyuri bácsi a Majki Nyár Fesztiválon (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Ilyen volt a Mazsola tábor Tatabányán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken a tatai zsinagóga (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon a megbontott Turul madár (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
