A Gerecse rejti Európa egyik legszebb útját: videón a nagy autómárka kedvence

Mindig örülünk, amikor útfelújítás indul egy térségben. Pláne örülünk, ha az útjainkról, hazánkról a nemzetközi autóstársadalom is elismerően szól. Az autózás, motorozás szerelmesei biztosan örülnek a japán cég gyűjtésének, amely muníciót adhat az élményvezetésnek, kirándulásoknak. A Honda interaktív térképén a legszebb utakat gyűjtötte össze, köztük egy vármegyeit is.

A Honda interaktív térképen gyűjtötte össze Európa legjobb, legélvezetesebb útjait. A legszebb utak egyike lett ez a komárom-esztergomi szerpentin.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A legszebb utak közt a motorosok kedvence

A japán autógyártó az európai kínálatból távozó, bivalyerős élményautónak, a Civic Type-R-nek készült reklámkampányában kapott helyet a csodás utak bemutatása. Mint a cég weboldalán kiemelték: céljuk, hogy ezeket az utakat mindenki a komfortérzetének és az útviszonyoknak megfelelően, biztonságosan használják.

Az útvonalakat interaktív térképen tüntették fel, minden útvonalhoz mellékeltek néhány fontos információt és egy rövid leírást. A térképen szűrhetünk arra is, hogy hegyi vagy vízparti utat keresünk.

Összesen 25 ország 127 csodaszép útvonala kapott helyet az ajánlások közt, köztük 9 magyarországi útvonal is. Az egyik a komárom-esztergomi az 1119-es szerpentin Bajna és Héreg közti szakasza, amelyet a helyiek Héreg-ringnek is neveznek.

Bár az útszakasszal kapcsolatban jobbára a balesetek és a motorosok kapcsán szólnak a hírek. Azért aki járt már arra, tudja: a Gerecsén átvezető, kanyargós, hegyes-völgyes-vadregényes, fákkal, napraforgókkal, mezőkkel övezett út pazar élményt nyújt az autósoknak is - a motorosok is ezért szeretik egyébként.

Mint korábban nemegyszer beszámoltunk róla: a motorosbalesetek megelőzésére több egyedi figyelmeztetőtáblát, sőt: különleges, az országban egyedülálló útburkolati jelet is elhelyeztek a szakaszon.

Ezek a magyar utak a legjobbak

A Honda ezen kívül még nyolc magyarországi utat talált krúzolásra érdemesnek. A Honda a következőképp jellemezte ezeket:

A Szentendréről Pomázra vezető út, útba ejtve Dobogókőt:

Szentendre egy ékszerdoboz a Duna partján, mely a fővárostól, Budapesttől északra fekszik. Barokk építészetéről, templomairól, színes házairól és szűk, macskaköves utcáiról ismert.