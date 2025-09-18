szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élményautózás

1 órája

A Gerecse rejti Európa egyik legszebb útját: videón a nagy autómárka kedvence

Címkék#motoros#szerpentin#Dobogókő#Gerecse#Héreg#Bajna

A Honda interaktív térképen gyűjtötte össze Európa legjobb, legélvezetesebb útjait. A legszebb utak egyike lett ez a komárom-esztergomi szerpentin.

Feleki Marietta

Mindig örülünk, amikor útfelújítás indul egy térségben. Pláne örülünk, ha az útjainkról, hazánkról a nemzetközi autóstársadalom is elismerően szól. Az autózás, motorozás szerelmesei biztosan örülnek a japán cég gyűjtésének, amely muníciót adhat az élményvezetésnek, kirándulásoknak. A Honda interaktív térképén a legszebb utakat gyűjtötte össze, köztük egy vármegyeit is.

A Honda interaktív térképen gyűjtötte össze Európa legjobb, legélvezetesebb útjait. A legszebb utak egyike lett ez a komárom-esztergomi szerpentin.
 A Honda interaktív térképen gyűjtötte össze Európa legjobb, legélvezetesebb útjait. A legszebb utak egyike lett ez a komárom-esztergomi szerpentin.
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A legszebb utak közt a motorosok kedvence

A japán autógyártó az európai kínálatból távozó, bivalyerős élményautónak, a Civic Type-R-nek készült reklámkampányában kapott helyet a csodás utak bemutatása. Mint a cég weboldalán kiemelték: céljuk, hogy ezeket az utakat mindenki a komfortérzetének és az útviszonyoknak megfelelően, biztonságosan használják.

Az útvonalakat interaktív térképen tüntették fel, minden útvonalhoz mellékeltek néhány fontos információt és egy rövid leírást. A térképen szűrhetünk arra is, hogy hegyi vagy vízparti utat keresünk.

Összesen 25 ország 127 csodaszép útvonala kapott helyet az ajánlások közt, köztük 9 magyarországi útvonal is. Az egyik a komárom-esztergomi az 1119-es szerpentin Bajna és Héreg közti szakasza, amelyet a helyiek Héreg-ringnek is neveznek.

 Bár az útszakasszal kapcsolatban  jobbára a balesetek és a motorosok kapcsán szólnak a hírek. Azért aki járt már arra, tudja: a Gerecsén átvezető, kanyargós, hegyes-völgyes-vadregényes, fákkal, napraforgókkal, mezőkkel övezett út pazar élményt nyújt az autósoknak is - a motorosok is ezért szeretik egyébként.

Mint korábban nemegyszer beszámoltunk róla: a motorosbalesetek megelőzésére több egyedi figyelmeztetőtáblát, sőt: különleges, az országban egyedülálló útburkolati jelet is elhelyeztek a szakaszon.

Ezek a magyar utak a legjobbak

A Honda ezen kívül még nyolc magyarországi utat talált krúzolásra érdemesnek. A Honda a következőképp jellemezte ezeket:

A Szentendréről Pomázra vezető út, útba ejtve Dobogókőt:
Szentendre egy ékszerdoboz a Duna partján, mely a fővárostól, Budapesttől északra fekszik. Barokk építészetéről, templomairól, színes házairól és szűk, macskaköves utcáiról ismert.

  • A Biatorbágytól Etyeken keresztül Alcsútdobozig vezető út
    Ez egy festői vidéki útvonal Budapest közelében. A régió Magyarország egyik híres bortermelő területe, amely tökéletes a Pinot és Sauvignon Blanc szőlőtermesztéshez.
  • A 77-es út Csákvártól Szigligetig tartó szakasza: 
    Ez az egyedülálló út a vulkanikus, lenyűgöző tájairól és a rengeteg szőlőültetvényéről híres, amely Magyarország kivételes Balaton-felvidéki régióját szeli át.
  • A Bükkszentkereszt és Felsőtárkány közötti szakasz: 
    A Bükki Nemzeti Parkot átszelő rendkívül kanyargós, hajtűkanyarral tűzdelt út, amelyek igazi kihívássá teszik az autózást. A lélegzetelállító hegyvidéki táj csak növeli a vonzerejét.
  • Gomba és Sülysáp között: 
    A mindössze 14,2 km-es útvonal rövid, de a két várost összekötő kanyargós és sima út mindig tartogat szórakozást az autósok számára.
  • Lillafüred–Mályinka közti útvonal: 
    A Bükki Nemzeti Park szívén keresztülvágó, kihívást jelentő út erdőkön és hegyek mentén vezet, és igazi élményt nyújt az autósoknak. Ha meg kell állni egy kis pihenőre, lenyűgöző kilátás tárul elénk.
  • Gyöngyös és Parádsasvár közötti szakasz: 
    Ez az útvonal a Mátra hegységben található, és az izgalmas autózást hihetetlen természeti szépségekkel ötvözi. A Kékestetőre is vezet, amely Magyarország legmagasabb csúcsa, 1014 méteres magasságával. Rossz időjárás miatti útlezárások november vége és május eleje között lehetségesek. Ellenőrizze utazás előtt!
  • A pécsi Ranga László út: 
    Ez a hihetetlen útvonal, amely egy híres magyar raliversenyzőről kapta a nevét, gyönyörű vidéken halad keresztül, és a Pécsi-tó partján ér véget.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu