A Gerecse rejti Európa egyik legszebb útját: videón a nagy autómárka kedvence
A Honda interaktív térképen gyűjtötte össze Európa legjobb, legélvezetesebb útjait. A legszebb utak egyike lett ez a komárom-esztergomi szerpentin.
Mindig örülünk, amikor útfelújítás indul egy térségben. Pláne örülünk, ha az útjainkról, hazánkról a nemzetközi autóstársadalom is elismerően szól. Az autózás, motorozás szerelmesei biztosan örülnek a japán cég gyűjtésének, amely muníciót adhat az élményvezetésnek, kirándulásoknak. A Honda interaktív térképén a legszebb utakat gyűjtötte össze, köztük egy vármegyeit is.
A legszebb utak közt a motorosok kedvence
A japán autógyártó az európai kínálatból távozó, bivalyerős élményautónak, a Civic Type-R-nek készült reklámkampányában kapott helyet a csodás utak bemutatása. Mint a cég weboldalán kiemelték: céljuk, hogy ezeket az utakat mindenki a komfortérzetének és az útviszonyoknak megfelelően, biztonságosan használják.
Az útvonalakat interaktív térképen tüntették fel, minden útvonalhoz mellékeltek néhány fontos információt és egy rövid leírást. A térképen szűrhetünk arra is, hogy hegyi vagy vízparti utat keresünk.
Összesen 25 ország 127 csodaszép útvonala kapott helyet az ajánlások közt, köztük 9 magyarországi útvonal is. Az egyik a komárom-esztergomi az 1119-es szerpentin Bajna és Héreg közti szakasza, amelyet a helyiek Héreg-ringnek is neveznek.
Bár az útszakasszal kapcsolatban jobbára a balesetek és a motorosok kapcsán szólnak a hírek. Azért aki járt már arra, tudja: a Gerecsén átvezető, kanyargós, hegyes-völgyes-vadregényes, fákkal, napraforgókkal, mezőkkel övezett út pazar élményt nyújt az autósoknak is - a motorosok is ezért szeretik egyébként.
Mint korábban nemegyszer beszámoltunk róla: a motorosbalesetek megelőzésére több egyedi figyelmeztetőtáblát, sőt: különleges, az országban egyedülálló útburkolati jelet is elhelyeztek a szakaszon.
Ezek a magyar utak a legjobbak
A Honda ezen kívül még nyolc magyarországi utat talált krúzolásra érdemesnek. A Honda a következőképp jellemezte ezeket:
A Szentendréről Pomázra vezető út, útba ejtve Dobogókőt:
Szentendre egy ékszerdoboz a Duna partján, mely a fővárostól, Budapesttől északra fekszik. Barokk építészetéről, templomairól, színes házairól és szűk, macskaköves utcáiról ismert.
- A Biatorbágytól Etyeken keresztül Alcsútdobozig vezető út:
Ez egy festői vidéki útvonal Budapest közelében. A régió Magyarország egyik híres bortermelő területe, amely tökéletes a Pinot és Sauvignon Blanc szőlőtermesztéshez.
- A 77-es út Csákvártól Szigligetig tartó szakasza:
Ez az egyedülálló út a vulkanikus, lenyűgöző tájairól és a rengeteg szőlőültetvényéről híres, amely Magyarország kivételes Balaton-felvidéki régióját szeli át.
- A Bükkszentkereszt és Felsőtárkány közötti szakasz:
A Bükki Nemzeti Parkot átszelő rendkívül kanyargós, hajtűkanyarral tűzdelt út, amelyek igazi kihívássá teszik az autózást. A lélegzetelállító hegyvidéki táj csak növeli a vonzerejét.
- Gomba és Sülysáp között:
A mindössze 14,2 km-es útvonal rövid, de a két várost összekötő kanyargós és sima út mindig tartogat szórakozást az autósok számára.
- Lillafüred–Mályinka közti útvonal:
A Bükki Nemzeti Park szívén keresztülvágó, kihívást jelentő út erdőkön és hegyek mentén vezet, és igazi élményt nyújt az autósoknak. Ha meg kell állni egy kis pihenőre, lenyűgöző kilátás tárul elénk.
- Gyöngyös és Parádsasvár közötti szakasz:
Ez az útvonal a Mátra hegységben található, és az izgalmas autózást hihetetlen természeti szépségekkel ötvözi. A Kékestetőre is vezet, amely Magyarország legmagasabb csúcsa, 1014 méteres magasságával. Rossz időjárás miatti útlezárások november vége és május eleje között lehetségesek. Ellenőrizze utazás előtt!
- A pécsi Ranga László út:
Ez a hihetetlen útvonal, amely egy híres magyar raliversenyzőről kapta a nevét, gyönyörű vidéken halad keresztül, és a Pécsi-tó partján ér véget.