Felelősség
1 órája
A felelős állattartásért
Leányvár A község önkormányzata az úgynevezett felelős állattartás támogatására pályázat benyújtását tervezi a Magyar Falu Program keretében. A község weblapján is jelzést kaptak a helyiek arról, hogy az anyag összeállításához kötelezően fel kell mérni a településen élő állatartók igényeit. Sikeres pályázás esetén a kutyák, macskák számára ivartalanítást, veszettség elleni védőoltást, microchipes megjelölést lehet igényelni. A kitöltendő adatlap nyomtatott formában átvehető a polgármesteri hivatalban.
