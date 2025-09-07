A felelős állattartásért

Leányvár A község önkormányzata az úgynevezett felelős állattartás támogatására pályázat benyújtását tervezi a Magyar Falu Program keretében. A község weblapján is jelzést kaptak a helyiek arról, hogy az anyag összeállításához kötelezően fel kell mérni a településen élő állatartók igényeit. Sikeres pályázás esetén a kutyák, macskák számára ivartalanítást, veszettség elleni védőoltást, microchipes megjelölést lehet igényelni. A kitöltendő adatlap nyomtatott formában átvehető a polgármesteri hivatalban.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra