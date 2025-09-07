szeptember 7., vasárnap

Tisza

1 órája

Kötcsén indult a Tisza-adó elleni kampány: kalkulátorral is leleplezik

Címkék#Tarr Zoltán#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó#Kötcs

Újabb fordulóhoz érkezett a választási harc: Kötcsén indult a Tisza-adó elleni kampány. A szervezők szerint Magyar Péter pártja elhallgatja a valódi következményeket.

Kemma.hu

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelynek központi üzenete: a Tisza-adó súlyos átverés. A szervezet szerint a Tisza Párt eltitkolja, hogy a többkulcsos adórendszer nemcsak a gazdagokat, hanem a középrétegeket és a dolgozókat is sújtaná.

Peter,Magyar,,The,Vice,President,Of,The,Tisza,Party,,Invited, tisza-adó
Kötcséről indult a Tisza-adó elleni kampány
Fotó: Zoltan Galantai / Forrás:  Shutterstock

A kampányvideóban felidézik Tarr Zoltán ismert mondatát: 

választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A mozgalom szerint ez egyértelműen rávilágít arra, hogy a Tisza Párt nem mondja el az igazságot a választóknak.

A tisza-ado.hu oldalon bárki ellenőrizheti egy kalkulátorral, mekkora összeget venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom hangsúlyozza, céljuk, hogy minden ember tisztán lássa a következményeket.

Kötcse így a politikai csata szimbólumává vált, ahol a választók védelmében indult el az adóterv elleni fellépés.

 

