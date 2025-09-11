szeptember 11., csütörtök

Kísért a múlt

1 órája

24 éve történt 9/11: a modern kor legsúlyosabb terrortámadása örökre megváltoztatta a világot +videó

Címkék#terror#World Trade Center#terrorista támadás#terrorista#Fehér Ház#terrortámadás#szeptember 11.#New York

2001. szeptember 11-én reggel az Egyesült Államokat olyan terrortámadás érte, amely nemcsak New York, Washington és Pennsylvania lakóinak életét rázta meg, hanem alapjaiban változtatta meg a világ biztonságpolitikai rendjét is. Így következett be a 9/11 terrortámadás.

Kemma.hu

New York felett dőlt össze a világ biztonságérzete 24 évvel ezelőtt. A Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba csapódó repülőgépek, a Pentagon elleni támadás és a pennsylvaniai Shanksville-nél lezuhant gép összesen közel háromezer ember halálát okozta. A merényletek mögött az al-Kaida állt, vezetőjét, Oszama bin Ladent egy évtizeddel később likvidálták. Azóta szeptember 11. nemcsak a gyász, hanem a hősiesség és az emlékezés napja is az Egyesült Államokban. A 9/11 terrortámadásra emlékezünk.

9/11 terrortámadás
9/11 terrortámadás: két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába
Fotó: Seth Mcallister / Forrás: AFP

9/11 terrortámadás: a nap, amikor minden megváltozott

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon Washington melletti, arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor.

  • A támadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása máig sem fejeződött be teljesen.
  • A négy repülőgépen 246 főnyi utas és személyzet tartózkodott, az ikertornyoknál 2606-an haltak meg (közülük 343 a mentésben részt vevő tűzoltó, 72 rendőr volt), a Pentagon elleni támadás 125 halálos áldozatot követelt. A merényletsorozatot az Oszama bin Laden vezette al-Kaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára.

A történtekről így számolt be másnap a 24 Óra:

Pokoli terrorként írta le a 24 Óra a szeptember 11-i történéseket
Forrás:  24 Óra/archív

A támadások miatt példátlan módon több napra lezárták az amerikai légteret a polgári repülőgépek előtt, a fegyveres erőket fokozott harckészültségbe helyezték. George W. Bush elnök közölte: az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket és igazságot szolgáltat, nem téve különbséget az elkövetők és a nekik menedéket nyújtók között. 

Bush 2001. október 26-án írta alá az emberi jogi szervezetek által hevesen bírált, a Kongresszus által három nap alatt elfogadott "hazafias törvényt", amely sokkal szélesebb jogkört biztosított a hatóságoknak, korlátozva a polgári szabadságjogokat. A második világháború utáni legnagyobb közigazgatási reform keretében létrehozták a belbiztonsági minisztériumot, átszervezték a titkosszolgálatokat; világszerte megszigorodtak a repülésbiztonsági intézkedések.

A 24 Óra a terrortámadást követően megkérdezte az utca emberét, hogy tartanak-e újabb támadástól:

Így reagált az utca embere a terrortámadásra 2001-ben
Forrás:  24 Óra/archív

9/11 hatása a világra

Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét nemzeti ima- és emléknapnak, a hazafiság napjának, 2009-ben Barack Obama elnök a szolgálat és emlékezés napjának nyilvánította. A ledőlt ikertornyok helyén a merényletek tizedik évfordulójára emlékzuhatagot alakítottak ki, a fal peremére az áldozatok nevét írták fel. A részben föld alatti nemzeti emlékmúzeum 2014-ben nyílt meg. 2017 óta áll a NATO brüsszeli központjának kertjében a terrortámadások áldozatainak emlékműve, az egyik leomlott ikertorony egyik vasbeton darabja.

A romba dőlt WTC helyén hét felhőkarcolóból álló új épületegyüttes készül, amelyek közül eddig négyet fejeztek be. A 2014-ben átadott, az Egyesült Államok létrejöttének dátumára utaló 1776 láb (541 méter) magas One World Trade Center a nyugati félteke legmagasabb épülete.

Az Egyesült Államok 2001. október 7-én hadműveletet indított az al-Kaida vezetőjének, Oszama bin Ladennek menedéket nyújtó afganisztáni tálibok ellen, megdöntve hatalmukat. Az amerikai történelem leghosszabb háborúja 2021. augusztus 30-án ért véget.

Oszama bin Ladennel 2011. május 2-án pakisztáni területen végzett egy amerikai kommandó, a merényletek egyik fő szervezőjének tartott Ajmán az-Zavahirivel 2022. július 31-én végzett amerikai dróntámadás Kabulban. A terrorcselekmények kitervelője és irányítója, Hálid Sejk Mohamed és négy bűntársa 2003-ban került amerikai kézre.

Forrás: 24 Óra / archív

A Kongresszus állandó kompenzációs alapot hozott létre azoknak a rendőröknek, tűzoltóknak és segélymunkásoknak, akik a terrortámadások utáni mentés során szenvedtek egészségkárosodást, a törvényt Donald Trump elnök 2019. július 29-én írta alá.

Joe Biden elnök 2021. szeptember 3-án elnöki rendeletben írta elő a terrortámadásokhoz kapcsolódó titkosított kormányzati dokumentumok felülvizsgálatát. 2022-ben, a tragédia évfordulóján az al-Kaida 250 oldalas iratot jelentetett meg az interneten a terrortámadások menetéről.

A cikk a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga alapján készült.

 

