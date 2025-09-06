Hatoslottó forradalom: élő koncertek és kétszeri sorsolás várja a játékosokat

A 6-os lotto újítás szeptembertől átalakul: az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap és csütörtökön tartják a sorsolásokat. A játékosok az 1 sorsolás mellett 2, 5 vagy 10 sorsolásra is feladhatják szelvényeiket, így a játék gyorsabb és dinamikusabb lesz. A változtatás hátterében a játékosok fokozott érdeklődése állt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a hagyományok megtartása is kiemelt szempont volt– tette közzé a Szerencsejáték Zrt

A 6-os lotto újítás szeptembertől kétszeri sorsolással érkezik, országos koncertsorozattal kísérve.

Forrás: A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek / Facebook

6-os lotto újítás: országos koncertsorozat

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását országos, ingyenes koncertsorozattal ünnepli, amely több mint 80 állomáson várja a közönséget szeptember 4. és október közepéig. A rendezvényeken ismert hazai előadók és alkalmanként komolyzenészek lépnek fel. A látványos kamionszínpadok és a modern technológiával felszerelt színpadok minden helyszínen egyedi élményt kínálnak a résztvevőknek.

A koncertsorozat Tatabányát, Dorogot, Ácsot és Tatát is érinti, így a megyei közönség is részese lehet az eseményeknek forrás

Változások a játékmenetben

A heti kétszeri sorsolás mellett a játékosoknak több nyerési lehetőség nyílik, és a gyorsabb játék révén a játék izgalmasabbá válik. A Szerencsejáték Zrt. célja, hogy a hagyományos játékelemek megőrzése mellett dinamikusabb, modernebb élményt biztosítson minden játékosnak. A játékosok az új rendszerben könnyebben tervezhetik szelvényeiket, és nagyobb eséllyel nyerhetnek akár rövid időn belül is.

Közösségi élmény és kulturális támogatás

A Szerencsejáték Zrt. felelős állami vállalatként kiemelt figyelmet fordít a hazai kultúra támogatására. A Szerencsekoncertek nem csupán a játék ünneplését szolgálják, hanem a közösségi élményt is erősítik, lehetőséget teremtve a résztvevőknek a közös táncra, éneklésre és az élő zenei élmény átélésére. A koncertsorozat során minden településen változatos programmal és legalább két ismert előadó fellépésével készülnek a szervezők, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő élményt.

A Hatoslottó megújulása nemcsak a játék izgalmát fokozza, hanem a közönség számára kulturális élményt is nyújt. Az országos koncertsorozat, a kétszeri sorsolás és az új szelvénylehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hatoslottó friss, élvezetes és közösségteremtő játékká váljon, amely a tradíciók megtartása mellett a modern igényeknek is megfelel.