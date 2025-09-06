szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új ritmus

1 órája

Hatoslottó forradalom: élő koncertek és kétszeri sorsolás várja a játékosokat

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Hatoslottó megújulás#lotto#élményt koncertsorozat

A Hatoslottó új szakaszba lép: szeptembertől kétszeri sorsolással, országos ingyenes Szerencsekoncertekkel várja a játékosokat. A 6-os lotto újítás Tatabányát, Dorogot, Ácsot és Tatát is érinti.

Balogh Rebeka

A 6-os lotto újítás szeptembertől átalakul: az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap és csütörtökön tartják a sorsolásokat. A játékosok az 1 sorsolás mellett 2, 5 vagy 10 sorsolásra is feladhatják szelvényeiket, így a játék gyorsabb és dinamikusabb lesz. A változtatás hátterében a játékosok fokozott érdeklődése állt a gyorsabb lefolyású játékok iránt, ugyanakkor a hagyományok megtartása is kiemelt szempont volt– tette közzé a Szerencsejáték Zrt

A 6-os lotto újítás szeptembertől kétszeri sorsolással érkezik, országos koncertsorozattal kísérve. Forrás: A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek / Facebook
A 6-os lotto újítás szeptembertől kétszeri sorsolással érkezik, országos koncertsorozattal kísérve.
Forrás: A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek / Facebook

6-os lotto újítás: országos koncertsorozat

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását országos, ingyenes koncertsorozattal ünnepli, amely több mint 80 állomáson várja a közönséget szeptember 4. és október közepéig. A rendezvényeken ismert hazai előadók és alkalmanként komolyzenészek lépnek fel. A látványos kamionszínpadok és a modern technológiával felszerelt színpadok minden helyszínen egyedi élményt kínálnak a résztvevőknek. 

A koncertsorozat Tatabányát, Dorogot, Ácsot és Tatát is érinti, így a megyei közönség is részese lehet az eseményeknek forrás

Változások a játékmenetben

A heti kétszeri sorsolás mellett a játékosoknak több nyerési lehetőség nyílik, és a gyorsabb játék révén a játék izgalmasabbá válik. A Szerencsejáték Zrt. célja, hogy a hagyományos játékelemek megőrzése mellett dinamikusabb, modernebb élményt biztosítson minden játékosnak. A játékosok az új rendszerben könnyebben tervezhetik szelvényeiket, és nagyobb eséllyel nyerhetnek akár rövid időn belül is.

Közösségi élmény és kulturális támogatás

A Szerencsejáték Zrt. felelős állami vállalatként kiemelt figyelmet fordít a hazai kultúra támogatására. A Szerencsekoncertek nem csupán a játék ünneplését szolgálják, hanem a közösségi élményt is erősítik, lehetőséget teremtve a résztvevőknek a közös táncra, éneklésre és az élő zenei élmény átélésére. A koncertsorozat során minden településen változatos programmal és legalább két ismert előadó fellépésével készülnek a szervezők, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő élményt.

A Hatoslottó megújulása nemcsak a játék izgalmát fokozza, hanem a közönség számára kulturális élményt is nyújt. Az országos koncertsorozat, a kétszeri sorsolás és az új szelvénylehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hatoslottó friss, élvezetes és közösségteremtő játékká váljon, amely a tradíciók megtartása mellett a modern igényeknek is megfelel. 

A részletes program és a fellépők listája a hivatalos Szerencsekoncertek facebook oldalán érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu