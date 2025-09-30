40 perce
Mérföldkőhöz érkezett az esztergomi Michelin-csillagos étterem
Szép ívű karriert tudhat maga mögött a fine dining esztergomi temploma. A 42 Restaurant tulajdonosa most nagy lépésekre szánta el magát, amellyel új színt is hoz a gasztrokultúrába.
Elhozta Esztergomba a fine dining kultúráját, majd évek alatt sikerek garmadáját gyűjtötte be a 42 Restaurant és tulajdonosa Varga Sándor. Most újabb mérföldkőhöz érkezett az étterem. A változás nem kerülhető el, ám a háza táján ez mindenképpen pozitív. Az esztergomi Michelin-csillagos étterem jövőjéről mesélt a Dining Guide gasztromagazinnak a tulajdonos, Varga Sándor.
A 42 Restaurant átköltözik és kiegészül
Az esztergomi éttermek sorába a 42 Restaurant nagyon újat hozott 2021-ben. A tulajdonos, Varga Sándor magasra tette a lécet az étterem nyitásával, hiszen az ismert séfet, Barna Ádámot hozta először a 42 csapatának élére, akivel a fine dining vonalat hozta el a történelmi városba.
A következő években dőltek a sikerek: először 2022-ben, majd 2023 ismét Michelin-csillaggal ismerte el a szakma a belvárosi éttermet. A sikereket bővítés is követte: az újonnan nyílt Esztergomi Piacon nyitott bisztrót Varga Sándor. Legutóbb pedig Jennifer Lopeznek és csapatának készítették a menüt az énekesnő budapesti koncertjén.
A tulajdonos sikerszéria után szeptember elején új éttermet nyitott szintén a belvárosban - méghozzá a 42 Restaurant helyén, ám nem helyette: ez lesz a Kuzin.
–Pár hónappal ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon szívesen összeraknám ezt a kettőt. Az emeleten van egy gyönyörű, freskós szoba, ami egykor egy polgári család nappalijaként szolgált - árulta el Varga Sándor, aki ezzel párhuzamosan azonban az Esztergomi Piacon levő Piac 42-t bezárja. Az ok prózai: gazdasági megfontolás.
– A Piac42 lokációjába nem szerettünk bele és gazdaságilag is egyértelművé vált – az esztergomi közönséget egyre jobban megismerve –, hogy abba az utcába közel lehetetlen, hogy vacsorára besétáljanak a potenciális vendégek - mondta el a tulajdonos.
Mindazonáltal a Piac42 sikere sem maradt el, ugyanis nemrég a Gault&Millaut beválogatta az ország legjobb éttermei közé.
Új koncepció a régi csapattal
Az átalakulás azonban nem érintette a háttércsapatot. A tulajdonos áthelyezte a konyhát a piacról a Széchenyi térre, ez lett a Kuzin. Az emeleten kapott helyet a 42 Restaurant és egy befejező konyha.
Az új étteremmel nem titkolt cél az újítás mellett a gazdaságosság és hatékonyság, amely - az eddigi tapasztalatok szerint - az ételkínálat változtatásával is jár. Magyarul: azt főznek, amit a vendégek leginkább keresnek.
Emellett a 42-ben marad a fine dining-vonal. Az étterem megújult honlapja szerint a menüket Koppány Levente és Varga Sándor világ körüli utazásai ihlették, egy vacsora alatt vezetik végig ezen az úton a vendéget. Mint hozzátették: a menü első része a felfedezésről szól, a második fele pedig a klasszikus fine dining előtt tiszteleg.
A Kuzinban azt főzik, amit a vendégek többsége kér
– Ha a bisztróban 60-70 százalékban húslevest, rántott húst és hamburgert rendelnek a vendégek (a számok márpedig ezt mutatják, és hogy ez szomorú vagy sem, azt mindenki megítélheti), ezekhez a műveletekhez nincs szükség öt emberre a konyhán. Tisztelem és tisztelni is fogom a séfek munkáját és kreativitását a fine dining vonatkozásában, de a Kuzin teljesítményét markánsabban szeretném mérni.– tette hozzá Varga Sándor, aki még hozzátette:
Meghatározó ízű ételeket kapjanak a vendégek, de ne legyen bennük magasztos gondolat, csavar, trükk, bűvészkedés! Legyenek jó ételek, jó szerviz, ami eltalálja a vendégek szívét! Úgy vélem, egy kicsit le kellett szállni fentről és két lábbal ráállni a talajra.
A kínálat tehát megújult: az egyszerűbb ételek különleges tálalásában. Ehhez Koppány Levente séf, Újvári Milánra, a 42 sous chefje és Pardi Bence tudása adja a hátteret. A vendégek emellett ugyanúgy válogathatnak az ország legnagyobb borlapjáról, amelyet a 42 Restaurant kínál.