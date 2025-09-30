Mérföldkőhöz érkezett az esztergomi Michelin-csillagos étterem

Elhozta Esztergomba a fine dining kultúráját, majd évek alatt sikerek garmadáját gyűjtötte be a 42 Restaurant és tulajdonosa Varga Sándor. Most újabb mérföldkőhöz érkezett az étterem. A változás nem kerülhető el, ám a háza táján ez mindenképpen pozitív. Az esztergomi Michelin-csillagos étterem jövőjéről mesélt a Dining Guide gasztromagazinnak a tulajdonos, Varga Sándor.

A 42 Restaurant tulajdonosa most nagy lépésekre szánta el magát, amellyel új színt is hoz a gasztrokultúrába.

Fotó: Erdélyi Gábor / Forrás: diningguide.hu

A 42 Restaurant átköltözik és kiegészül

Az esztergomi éttermek sorába a 42 Restaurant nagyon újat hozott 2021-ben. A tulajdonos, Varga Sándor magasra tette a lécet az étterem nyitásával, hiszen az ismert séfet, Barna Ádámot hozta először a 42 csapatának élére, akivel a fine dining vonalat hozta el a történelmi városba.

A következő években dőltek a sikerek: először 2022-ben, majd 2023 ismét Michelin-csillaggal ismerte el a szakma a belvárosi éttermet. A sikereket bővítés is követte: az újonnan nyílt Esztergomi Piacon nyitott bisztrót Varga Sándor. Legutóbb pedig Jennifer Lopeznek és csapatának készítették a menüt az énekesnő budapesti koncertjén.

A tulajdonos sikerszéria után szeptember elején új éttermet nyitott szintén a belvárosban - méghozzá a 42 Restaurant helyén, ám nem helyette: ez lesz a Kuzin.

–Pár hónappal ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon szívesen összeraknám ezt a kettőt. Az emeleten van egy gyönyörű, freskós szoba, ami egykor egy polgári család nappalijaként szolgált - árulta el Varga Sándor, aki ezzel párhuzamosan azonban az Esztergomi Piacon levő Piac 42-t bezárja. Az ok prózai: gazdasági megfontolás.

– A Piac42 lokációjába nem szerettünk bele és gazdaságilag is egyértelművé vált – az esztergomi közönséget egyre jobban megismerve –, hogy abba az utcába közel lehetetlen, hogy vacsorára besétáljanak a potenciális vendégek - mondta el a tulajdonos.

Mindazonáltal a Piac42 sikere sem maradt el, ugyanis nemrég a Gault&Millaut beválogatta az ország legjobb éttermei közé.