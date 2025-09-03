3 százalékos hitel: az eladóknak is van felelősségük a sikeres eladásban

Az Otthon Start Program 3 százalékos hitele szeptemberi indulása sokak kedvét meghozta a lakásvásárláshoz. A vásárlók számos teendője mellet azért az eladóknak is van dolguk, itt vannak a részletek.

Az Otthon Start Program 3 százalékos hitel teljesen megváltoztatta az ingatlanhelyzetet

3 százalékos hitel: az eladóknak is van teendőjük

Az Otthon Start Program 3 százalékos, kamattámogatott hitele a kínálat bővülését hozta az elemzők szerin, írta a vg.hu. Az eladók is tehetnek azért, hogy sikeresen adják el ingatlanukat a bővülő kínálatú piacon.

Ugyanis az Otthon Start Program feltételei közt az ingatlan árához kapcsolódó előírás is van. És az ár mégiscsak az eladón múlik, így - figyelmeztet a vg.hu - a sikeres üzlet érdekében érdemes reálisan beárazni az adott ingatlant - a túlárazás ugyanis az eladást is kockáztatja.

A támogatott hitel igénybevételéhez ugyanis a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték közötti különbség nem lehet nagyobb 20 százaléknál. Ha például egy ingatlant 65 millió forintért hirdetnek, de a banki értékbecslő 50 millió forintra taksálja, a bank elutasíthatja a finanszírozást.

A vevők már előre kalkulálhatnak egyébként, itt vannak az Otthon Start kalkulátorok.