1 órája
3 százalékos hitel: az eladóknak is van felelősségük a sikeres eladásban
Szeptemberben elindult a kamattámogatott hitel, a piac felélénkült. Ám a 3 százalékos hitel elindulása nem egészen azt hozza, amit az eladók vártak.
Az Otthon Start Program 3 százalékos hitele szeptemberi indulása sokak kedvét meghozta a lakásvásárláshoz. A vásárlók számos teendője mellet azért az eladóknak is van dolguk, itt vannak a részletek.
3 százalékos hitel: az eladóknak is van teendőjük
Az Otthon Start Program 3 százalékos, kamattámogatott hitele a kínálat bővülését hozta az elemzők szerin, írta a vg.hu. Az eladók is tehetnek azért, hogy sikeresen adják el ingatlanukat a bővülő kínálatú piacon.
Ugyanis az Otthon Start Program feltételei közt az ingatlan árához kapcsolódó előírás is van. És az ár mégiscsak az eladón múlik, így - figyelmeztet a vg.hu - a sikeres üzlet érdekében érdemes reálisan beárazni az adott ingatlant - a túlárazás ugyanis az eladást is kockáztatja.
A támogatott hitel igénybevételéhez ugyanis a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték közötti különbség nem lehet nagyobb 20 százaléknál. Ha például egy ingatlant 65 millió forintért hirdetnek, de a banki értékbecslő 50 millió forintra taksálja, a bank elutasíthatja a finanszírozást.
A vevők már előre kalkulálhatnak egyébként, itt vannak az Otthon Start kalkulátorok.
Itt vannak az Otthon Start Program hitelkalkulátorok - ezek segítenek a döntésben
Fontos azzal is kalkulálni, hogy a program szeptember 1-jén indult, így a megvalósult eladások még nem tükrözik az aktuális piaci árak emelkedését, ami rossz hír az eladóknak.
Hogyan méri fel az ingatlan árát a becslő?
A banki értékbecslő sem hasraütésszerűen dolgozik, hanem összehasonlítja az ingatlant a környék hasonló, a közelmúltban értékesített ingatlanaival is.
Az Otthon Start programban maximalizálták a venni kívánt ingatlan árát is.
- lakás esetén legfeljebb 100 millió forint,
- családi ház esetében maximum 150 millió forint.
Tiszta viszonyok kellenek
A kiszemelt ingatlannak több, különböző feltételnek is meg kell felelni, ha a vevő az Otthon Start hitelt más állami támogatással, például a CSOK Plusszal együtt venné igénybe.
Ekkor nem csa a vételár számít,hanem például az alapterületet is nézik. Ilyenkor bele lehet futni az ingatlan-nyilvántartásban nem, vagy nem jól rögzített adatokba. Ilyen például egy fel nem tüntetett épületrész, vagy szabálytalan kiméréssel történt rögzítés, amely akadályozza, hátráltatja a hitelfelvételt. Olyan is előfordul, hogy az ingatlan nem lakásként vagy lakóházként szerepel a nyilvántartásban. Ez utóbbi eset kizáró ok. A valóságnak megfelelő adatrögzítés pedig az eladók felelőssége, hogy az ingatlan rendben legyen.
Emellett fontos, hogy közeli hozzátartozótól, élettárstól, saját cégtől nem lehet támogatott hitellel ingatlant vásárolni. Ugyanúgy kizáró tényező, ha az ingatlanon haszonélvezet terheli esetleg résztulajdont adna el a tulajdonos - bár a földhivatali tulajdoni lapról minden kiderül, jó előre tisztázni ezeket a kérdéseket már az ingatlan megtekintésekor.
Ez az eladó dolga az eladás után
A ház eladásával sincs vége a teendőknek, hiszen az ingatlanértékesítést személyi jövedelemadó terheli, amely 15 százalékot jelenti. A bevételből levonhatók a megszerzésre fordított költségek (vételár, illeték), az értéknövelő beruházások (felújítás) és az eladással kapcsolatos kiadások (hirdetés, közvetítői mellett az eladót terhelő további fix költségek). Azonban ha valaki több mint öt éve szerezte meg az ingatlant, amelyet elad, úgy nincs adózási kötelezettség.
Az eladás után fizetett adó a közműtartozások rendezése, az energetikai tanúsítvány díja, a hirdetési kiadások, a költözés költségei és az esetleges ügyvédi munkadíj.