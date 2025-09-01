Forgalomkorlátozás az 1-es úton, ezt a hidat kell vizsgálni, erre készüljön

Az utinform.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az 1-es főúton Tatabánya határában az 57-es kilométernél hídvizsgálat folyik. Emiatt Vértesszőlős felé időszakosan lezárják a külső sávot, így torlódásra, lassabb haladásra kell számítani az érintett szakaszon.

Az 1-es főúton is zajlik a munka

Nem csak az 1-es főúton zajlik a munka

Mint azt megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint Tatabányán, a Győri út-Rákóczi Ferenc út csomópontjában járműosztályozó sávot érintő, sávelhúzással, útszűkülettel járó nagyfelületű aszfaltozást végeznek mintegy 150 méter hosszan a Magyar Közút szakemberei szeptember 17. és szeptember 19. között.