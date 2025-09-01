szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Munkálatok

1 órája

Forgalomkorlátozás az 1-es úton, ezt a hidat kell vizsgálni, erre készüljön

Címkék#munkálatok#főút#Utinform hu#hídvizsgálat#autósok

Kemma.hu

Az utinform.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az 1-es főúton Tatabánya határában az 57-es kilométernél hídvizsgálat folyik. Emiatt Vértesszőlős felé időszakosan lezárják a külső sávot, így torlódásra, lassabb haladásra kell számítani az érintett szakaszon.

Public,Road,Work,And,Closure,Sign. M1 autópálya felújítás, 1-es főút
Az 1-es főúton is zajlik a munka
Fotó: AstroStar / Forrás:  Shutterstock

Nem csak az 1-es főúton zajlik a munka

Mint azt megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint Tatabányán, a Győri út-Rákóczi Ferenc út csomópontjában járműosztályozó sávot érintő, sávelhúzással, útszűkülettel járó nagyfelületű aszfaltozást végeznek mintegy 150 méter hosszan a Magyar Közút szakemberei szeptember 17. és szeptember 19. között. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu